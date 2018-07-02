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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Хвороба Майкла Джексона: чи небезпечне невиліковне вітиліго

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Хвороба Майкла Джексона
Хвороба Майкла Джексона / ridus.ru

Незважаючи на те, що вітиліго більш помітна у темношкірих людей, ця невиліковна хвороба зустрічається з однаковою частотою в усіх етнічних групах.

Вітиліго — це хронічне захворювання шкіри, за якого спостерігається поява розлогих, часто спотворюваних білявих ділянок депігментації на шкірі хворих, передає radiosvoboda.

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Недуга може з’явитися у будь-якої людини будь-якого віку: деякі ділянки шкіри втрачають пігмент, стають дуже світлими. Це пов’язано з тим, що шкіра не виробляє достатню кількість меланіну.

На порушення шкірної пігментації у світі потерпають 0,5–1% населення. На вітиліго хворів легендарний співак Майкл Джексон, який через це вдався до хірургії і поміняв колір шкіри.

Майкл Джексон хворів на вітиліго

Майкл Джексон хворів на вітиліго

Наразі вітиліго – мало вивчене захворювання, яке наразі неможливо вилікувати. Захворювання не заразне, але суспільство ставиться до таких хворих насторожено та викликає біологічну огиду.

Тож хворі на вітиліго часто мають багато комплексів, через які страждають на серйозні емоційні розлади.

Хвороба вітиліго

Хвороба вітиліго

Одна з основних версій, чому у деяких людей порушується вироблення меланіну – хвороба виникає через автоімунний розлад: імунна система сприймає пігментні клітини як чужорідні тіла і атакує їх.

Дехто вважає, що це через спадковість, тривале перебування на сонці, роботу на шкідливому виробництві, стрес і депресію. Багатьом пацієнтам потрібні роки, щоб прийняти своє тіло.

Більшість людей із вітиліго намагаються замаскувати свої плями з допомогою перманентного медичного татуажу.

Найвідоміша людина з вітиліго – співак Майкл Джексон, телеведучий каналу Fox Лі Томас, модель Вінні Гарлоу. 

Хвороба вітиліго

Хвороба вітиліго

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Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування Медицина
Джерело: 24 Канал
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