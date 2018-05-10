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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Хвороби ясен шкодять не лише зубам, – Супрун пояснила небезпеку

1873 Читать новость на русском
Хвороби ясен шкодять не лише зубам
Хвороби ясен шкодять не лише зубам / Фото з вільних джерел

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, що хвороби ясен можуть нашкодити всьому організму людини, а не лише зубам.

Про це вона написала на сторінці у Facebook.

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Існують дослідження, що вказують на зв’язок між хворобами ясен та підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, діабету, хвороб органів дихання та навіть деяких видів раку,
– зазначила Супрун.

Вона також додала, що якщо людина має так звані "червоні прапорці", то це може свідчити про проблему з яснами. Серед симптомів може бути кров, неприємний запах з рота та набряк. Якщо ж ігнорувати ці сигнали, то наступним етапом може бути опущення ясен та втрата зуба.

До того ж, карієс не є найбільш поширеної причини втрати зубів та виникнення проблем ротової порожнини. Перше місце посідають захворювання ясен.

Пародонтит входить в топ-6 найпоширеніших захворювань серед населення планети. Він охоплює близько 743 мільйонів людей.

До слова, щоб зберегти здоров’я зубів та гарну усмішку, допоможуть прості правила та поради з догляду. А найважливіше – чистити зуби близько 2 хвилин.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Серцево-судинні захворювання Уляна Супрун Діабет
Джерело: 24 Канал
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