Хворобою Альцейгмера можна заразитися
Міжнародна група вчених з Великобританії, США і Японії отримала експериментальне підтвердження того, що зараження хворобою Альцгеймера цілком ймовірно. Зокрема, воно може бути наслідком медичних процедур.
Про це повідомляє журнал Nature.
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Міжнародний колектив наукових фахівців під керівництвом доктора Джона Колліндж з Інституту поранених захворювань Університетського коледжу Лондона здійснив дослідження, яке підтвердило: запропонована раніше гіпотеза про зараження хворобою Альцгемйреа шляхом проникнення молекул бета-амілоїд правдива, заразитися Альцгеймером дійсно можливо.
Хвороба Альцгеймера
В ході експериментів дослідники вводили мишам гормон росту людини з домішкою бета-амілоїду. Згодом у цих мишей в мозкових структурах виникли характерні бляшки, відсутні у тварин з контрольної групи.
Автори дослідження переконані: це відкриття посприяє певних змін в хірургії. Хірургічні процедури повинні здійснюватися з урахуванням ризиків передачі бета-амілоїду.
Висновки вчених: введений ззовні білок попередник бета-амілоїду (Amyloid precursor protein) може привести до появи хвороби Альцгеймера.
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