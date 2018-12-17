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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Хворобою Альцейгмера можна заразитися

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      Хвороба Альцгеймера може передаватися
      Хвороба Альцгеймера може передаватися / habr.com

      Міжнародна група вчених з Великобританії, США і Японії отримала експериментальне підтвердження того, що зараження хворобою Альцгеймера цілком ймовірно. Зокрема, воно може бути наслідком медичних процедур.

      Про це повідомляє журнал Nature.

      Читайте також: Вилікувати невиліковну хворобу Альцгеймера можна: науковці зробили вагомий крок

      Міжнародний колектив наукових фахівців під керівництвом доктора Джона Колліндж з Інституту поранених захворювань Університетського коледжу Лондона здійснив дослідження, яке підтвердило: запропонована раніше гіпотеза про зараження хворобою Альцгемйреа шляхом проникнення молекул бета-амілоїд правдива, заразитися Альцгеймером дійсно можливо.

      Хвороба Альцгеймара
      Хвороба Альцгеймера 

      В ході експериментів дослідники вводили мишам гормон росту людини з домішкою бета-амілоїду. Згодом у цих мишей в мозкових структурах виникли характерні бляшки, відсутні у тварин з контрольної групи.

      Автори дослідження переконані: це відкриття посприяє певних змін в хірургії. Хірургічні процедури повинні здійснюватися з урахуванням ризиків передачі бета-амілоїду.

      Висновки вчених: введений ззовні білок попередник бета-амілоїду (Amyloid precursor protein) може привести до появи хвороби Альцгеймера.

       
      Хвороба Альцгемера – що це?
      Це захворювання, яке виникає у людей у похилому ​​віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду та сторонньої допомоги.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Медицина хвороба Альцгеймера
      Джерело: 24 Канал
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