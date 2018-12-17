Хворобою Альцейгмера можна заразитися

Міжнародна група вчених з Великобританії, США і Японії отримала експериментальне підтвердження того, що зараження хворобою Альцгеймера цілком ймовірно. Зокрема, воно може бути наслідком медичних процедур.

Про це повідомляє журнал Nature.

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Міжнародний колектив наукових фахівців під керівництвом доктора Джона Колліндж з Інституту поранених захворювань Університетського коледжу Лондона здійснив дослідження, яке підтвердило: запропонована раніше гіпотеза про зараження хворобою Альцгемйреа шляхом проникнення молекул бета-амілоїд правдива, заразитися Альцгеймером дійсно можливо.



Хвороба Альцгеймера

В ході експериментів дослідники вводили мишам гормон росту людини з домішкою бета-амілоїду. Згодом у цих мишей в мозкових структурах виникли характерні бляшки, відсутні у тварин з контрольної групи.

Автори дослідження переконані: це відкриття посприяє певних змін в хірургії. Хірургічні процедури повинні здійснюватися з урахуванням ризиків передачі бета-амілоїду.

Висновки вчених: введений ззовні білок попередник бета-амілоїду (Amyloid precursor protein) може привести до появи хвороби Альцгеймера.

Хвороба Альцгемера – що це? Це захворювання, яке виникає у людей у похилому ​​віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду та сторонньої допомоги.

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