Хворого на коронавірус одесита з травмою голови випровадили з лікарні: за день він помер

З 5-ї Одеської лікарні виписали 83-річного одесита, хворого на коронавірус. Чоловіка відправили додому з травмою голови. Її він отримав у медзакладі. Одразу наступного дня чоловік помер вдома.

Онучка Ніна вважає винними у смерті свого дідуся медиків. Тому вона планує подавати в суд на лікарню. Про інцидент розповіли 2 листопада.

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Раптово стало погано

Одесита Івана Русола госпіталізували до п'ятої міської лікарні на Троїцькій з діагнозом коронавірус 10 жовтня. Чоловікові раптово стало зле, сатурація впала до 85% і ПЛР-тест підтвердив коронавірус.

Сімейний лікар через похилий вік рекомендував покласти чоловіка до лікарні. Одеситові виписали ліки, які його онучка купила за свій кошт.

Впав і розбив голову

Через три тижні лікування, 31 жовтня, чоловік зателефонував онучці і розповів, що впав і сильно розбив голову. Потім слухавку взяв лікар і сказав, що у них немає частини ліків, щоб зашити рану.

Ніна каже, що одразу приїхала. На той час реаніматолог уже зашив рану, оскільки швидка, яку викликали, так і не приїхала. Жінка пригадує, що розрахувалась за ці ліки.

Лікарі тоді повідомили онучці, що вона може забирати дідуся додому. Адже медики знайшли для нього кисневий концентратор.



Одесита лікували медики 21 день / Фото "Думская"

Просто викотили на вулицю

Наступного дня Ніна приїхала забирати дідуся та жахнулася. Через 4 години бюрократичної тяганини закривавленого дідуся просто викотили на вулицю.

Ніна каже, що він ні на що не реагував і був у крові. У пакеті до того ж лежали ліки, які жінка купила вже давно, так і невикористані.

Весь у крові, зашивали як собаку якусь – замотали голову пелюшкою і заклеїли скотчем. Повернули з чужими речами. У пакеті опинилися ті ліки, які я купувала п'ять днів тому. Їх йому так і не били. У витягу навіть не вказали травму голови,

– каже онучка померлого.



Чоловік помер одразу день після приїзду додому / Фото "Думская"

Внучка подаватиме до суду

Вдома Іванові Русолу стало трохи краще, проте за добу чоловік помер. Ніна каже, що збирається подавати до суду на лікарню.

Дід мене виростив після смерті матері, і я це так просто не залишу. Вони казали, що не несуть відповідальності, що у них не вистачає персоналу за всіма стежити,

– розповідає жінка.

Проте Ніна додає, що навіть пропонувала свою допомогу, адже повністю вакцинована. Проте жінку відмовилися пускати до лікарні.