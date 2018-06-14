Hyperloop в Україні бути: Омелян підписав відповідну угоду

Міністерство інфраструктури України підписало меморандум про співпрацю з компанією Hyperloop Transportation Technologies (HTT) щодо впровадження сфері впровадження технології Hyperloop в Україні.

Про це повідомляє УНІАН.

Так, угоду підписав міністр інфраструктури Володимир Омелян із головним виконавчим директором HTT Дірком Альборном.

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"З компанією, яка є найбільшим розробником технології Hyperloop підписано меморандум. Одним з підсумків цього візиту є намір спільно працювати в розробці цієї технології. Згідно з меморандумом, ми спільно розроблятимемо технологію, ми домовилися про спільний пошук інвесторів для цього проекту", – заявив Омелян.

Він додав, розраховує, щ оцей проект буде комерційно успішним. Локація проекту буде у Києві або у Дніпрі.

Україна підписала угоду з Hyperloop

Вже найближчим часом планують створити RND-центр і дата-центр в Україні, який займатиметься не лише технологією Hyperloop, а й новими матеріалами, новими складовими компонентами сучасних транспортних технологій.

Що таке Hyperloop? Це проект вакуумного потяга. Система використовує магніти і турбіни, які запускають капсули на магнітній подушці, для руху з величезною швидкістю по вакуумних трубах.

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