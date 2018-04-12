Х'ю Джекман ніжно привітав дружину з 22 річницею весілля

Голлівудський кіноактор Х'ю Джекман залишив в мережі зворушливий пост з дружиною Деборрою-Лі Фернесс в честь 22-ої річниці весілля.

Про це кіноактор повідомив у своєму Instagram.

"Я вірю в життя, яку нам судилося побачити, і в те, що по-справжньому важливі люди побачили в нас. Деб, з першого дня у нас це було. 22 роки тому... Це стає тільки глибше. Ти і діти – найбільший дар, який я коли-небудь отримував. Я нескінченно обожнюю вас", – зізнався у публікації Джекман.

Читайте також: Х'ю Джекман розповів, чому більше не хоче грати Росомаху

До слова, австралійська актриса Деборра-Лі Фернесс старша за Х'ю Джекмана на 13 років. Вони познайомилися в 1994 році на зйомках австралійського серіалу, а через два роки зіграли весілля. У подружжя є двоє всиновлених дітей – Оскар Максиміліан та Ава Еліот.