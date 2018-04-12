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Х'ю Джекман ніжно привітав дружину з 22 річницею весілля

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Х'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс
Х'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс / Фото з соцмереж

Голлівудський кіноактор Х'ю Джекман залишив в мережі зворушливий пост з дружиною Деборрою-Лі Фернесс в честь 22-ої річниці весілля.

Про це кіноактор повідомив у своєму Instagram.

"Я вірю в життя, яку нам судилося побачити, і в те, що по-справжньому важливі люди побачили в нас. Деб, з першого дня у нас це було. 22 роки тому... Це стає тільки глибше. Ти і діти – найбільший дар, який я коли-небудь отримував. Я нескінченно обожнюю вас", – зізнався у публікації Джекман.

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До слова, австралійська актриса Деборра-Лі Фернесс старша за Х'ю Джекмана на 13 років. Вони познайомилися в 1994 році на зйомках австралійського серіалу, а через два роки зіграли весілля. У подружжя є двоє всиновлених дітей – Оскар Максиміліан та Ава Еліот.


Х'ю Джекман з сім'єю

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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