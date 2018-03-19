Х'ю Джекман розповів, чому більше не хоче грати Росомаху

49-річний актор Х'ю Джекман розповів, що скоро стартують зйомки нових "Людей Ікс", але цього разу без його участі.

Голлівудський актор в черговий раз повідомив, що він вже морально втомився від ролі Росомахи.

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"Мені здається, що ні в одному фільмі "Людей Ікс" характер цього персонажа так і не був розкритий", – зазначив актор.

За словами інсайдерів, продюсери фантастичної саги хочуть "омолодити" Росомаху і розглядають на його роль сина Клінта Іствуда – 32-річного Скотта Іствуда. У фільмографії актора такі фільми, як "Форсаж-8", "Загін самогубців" і "Тихоокеанський рубіж 2".

Нагадаємо, що Джекман грав Росомаху впродовж 17 років – роль супергероя принесло акторові світову славу. За ці роки він знявся в 7 фільмах, а в 2017 році вийшла остання картина про Росомаху – "Логан". Після цього Джекман вирішив відмовитися від ролі культового героя.