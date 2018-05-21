Х'ю Грант вперше одружується

Відомий британський актор Х'ю Грант у віці 57 років одружується із матір'ю своїх дітей Анною Еберштейн.

Як пише видання Sky News, повідомлення про шлюб знаменитості розміщено в реєстраційному офісі Кенсінгтон і Челсі (Chelsea Old Town Hall) у Лондоні.

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Вже тривалий час 57-річний актор перебуває у стосунках зі шведською телепродюсеркою Анною Еберштейн. У березні 2018-го у пари народилась третя спільна дитина.

До цього вони разом виховували 6-річного сина та 2-річну доньку.



Х'ю Грант і Анна Еберштейн мають трьох спільних дітей

Загалом в актора п’ятеро дітей – ще двох йому народила акторка китайського походження Тінглан Хонг.

Х'ю Грант відомий широкій публіці своїми ролями у фільмах "Чотири весілля та один похорон", "Ноттінг-Хілл", "Щоденник Бріджит Джонс", "Реальна любов".