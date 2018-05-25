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"Х'юстон" виграв у "Голден Стейт" та вийшов вперед у серії в фіналі Західної конференції

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"Х'юстон" веде у серії проти "Голден Стейт" 3:2

У п'ятій грі між "Х'юстоном" (Houston Rockets) та "Голден Стейт" (Golden State Warriors) у фіналі Західної конференції господарі майданчика вийшли вперед у серії до чотирьох перемог. Тепер "Х'юстон" на відстані однієї звитяги від проходу у фінал.

"Рокетс" захопили ініціативу в домашньому матчі, повівши зі старту 6:0. Саме з такою перевагою команди пішли на першу перерву, попри те, що "Х'юстон" по ходу першої дванадцятихвилинки вів у рахунку і +11.

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Така перевага трималася і більшу частину другої чверті, і незадовго до великої перерви складала +8. Але втримати її гостям не вдалося. Активні дії гравців "Голден Стейт" – і сирена зафіксувала нічийний результат.

У третій чверті перевага однієї з команд над суперником була в одне володіння, один точний кидок. Ніхто не зумів забезпечити собі прийнятний гандикап. Однак з перевагою в одне очко "Голден Стейт" вийшли на паркет команди на четверту чверть.

Обмінявшись влучними двоочковими кидками, "Х'юстон" знову вийшов вперед у грі. Та цього разу свою незначну перевагу у ті ж самі 2-3 очки "Рокетс" не відпускали, так до кінця матчу не давши можливість "Голден Стейт" виграти цей матч.

Хоча за 22 секунди до закінчення матчу різниця в рахунку була лише +1.

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Варто відзначити, що у цій зустрічі гості намагалися повністю "виключити" лідера "Рокетс" Джеймса Хардена. І їм це майже вдалося. Він не закинув жодного триочкового (11 спроб), а з гри реалізував лише 5 кидків з 21. Зате реалізував всі 9 штрафних, набравши за гру 19 очок.

Натомість Ерік Гордон набрав 24 очки, Кріс Пол – 20. Клінт Капела єдиний з гравців "Рокетс", хто набрав дабл-дабл – 12 очок та 14 підбирань. При цьому Майк Дантоні вирішив не надто вдаватися до ротації по ходу матчу, випустивши лише сім гравців.

Найрезультативнішим на майданчику ж був Кевін Дюрант з "Голден Стейт" – 29 очок. Клей Томпсон набрав 23 очки, а Стефан Каррі – 22 очки, додавши до цього 6 перехоплень і 7 підбирань. Дреймонд Грін до своїх 12 очок додав 15 підбирань (з них 14 у захисті).

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"Х'юстон" повели у фіналі Західної конференції 3:2. Тепер серія переїжджає до Окленда, де і відбудеться наступна гра.

Х'юстон – Голден Стейт 98:94 (23:17, 22:28, 26:27, 27:22)

 

Теги: Баскетбол NBA Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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