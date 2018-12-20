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      "Х’юстон" встановив новий рекорд НБА за кількістю влучних трьохочкових кидків за матч: відео

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      "Х’юстон" встановив новий рекорд НБА за кількістю влучних трьохочкових кидків за матч: відео

      У середу, 19 грудня (ніч на 20 грудня в Україні), "Х’юстон Рокетс" на власному полі приймали "Вашингтон Візардс". І встановили новий рекорд НБА за кількістю влучних трьохочкових кидків за одну гру.

      Загалом господарям майданчика вдалося влучити 26 разів з-за дуги. Тепер це новий рекорд НБА. До цього він належав клубу "Клівенд Кавальєрс", які у сезоні 2016-2017 за один матч влучили 25 разів.

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      Загалом гравці "Х’юстона" 55 разів за матч кидали трьохочкові, відтак їх результативність склала 47,3%. Точними трьохочковими кидками відзначилися одразу вісім гравців. Джеймс Харден реалізував 6 триочкових, Кріс Пол – 5, Ерік Гордон та Джеральд Грін – по 4, Пі Джей Такер – 3, Деніел Хаус – 2, Гері Кларк та Майкл Картер-Вільямс – по 1.

      Сам матч закінчився перемогою "Х’юстона" 136:118.

      Відеоогляд матчу "Х'юстон" – "Вашингтон" 

       

      Теги: Спорт Баскетбол NBA
      Джерело: 24 Канал
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