"Х’юстон" встановив новий рекорд НБА за кількістю влучних трьохочкових кидків за матч: відео

У середу, 19 грудня (ніч на 20 грудня в Україні), "Х’юстон Рокетс" на власному полі приймали "Вашингтон Візардс". І встановили новий рекорд НБА за кількістю влучних трьохочкових кидків за одну гру.

Загалом господарям майданчика вдалося влучити 26 разів з-за дуги. Тепер це новий рекорд НБА. До цього він належав клубу "Клівенд Кавальєрс", які у сезоні 2016-2017 за один матч влучили 25 разів.

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Загалом гравці "Х’юстона" 55 разів за матч кидали трьохочкові, відтак їх результативність склала 47,3%. Точними трьохочковими кидками відзначилися одразу вісім гравців. Джеймс Харден реалізував 6 триочкових, Кріс Пол – 5, Ерік Гордон та Джеральд Грін – по 4, Пі Джей Такер – 3, Деніел Хаус – 2, Гері Кларк та Майкл Картер-Вільямс – по 1.

Сам матч закінчився перемогою "Х’юстона" 136:118.

Відеоогляд матчу "Х'юстон" – "Вашингтон"