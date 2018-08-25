У Івано-Франківську відкрили першу християнську кав'ярню

У п'ятницю, 24 серпня, у Івано-Франківську відкрили перше християнське кафе "Небо".

Про це повідомило видання "Курс".

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Зазначається, що наразі кав'ярня працює в тестовому режимі – без цін. Кожен відвідувач закладу самостійно визначає, скільки він готовий заплатити.

Заклад відкрили два подружжя. Один із співзасновників Тарас Халак розповідає, що дизайном займався Ярема Стецик.

Ми всі християни, але прийнято якось наче соромитися цього, – каже Халак. – Але соромитися немає чого, треба пропагувати християнство. Як християнська кав’ярня, ми пропонуємо територію вільних цін – люди можуть скуштувати і заплатити, скільки мають на серці,

– сказав Тарас Халак.

У кав’ярні всі вітаються "Слава Ісусу Христу". Також працює дитяча зона.