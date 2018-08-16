"І поки ти не полетів з Маском на Марс": Kozak System оригінально привітав Юрка Іздрика

Лідер гурту "Kozak System" Іван Леньо записав оригінальне відеопривітання відомому українському поету, прозаїку та культурологу Юрку Іздрику, який сьогодні святкує своє 56-річчя.

Читайте також: Переплюнув Шекспіра: штучний інтелект навчили писати сонети

Відеоролик Леньо розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Хоча він і любить погратись в мізантропа, у віршах його просто космічна любов до людей і до життя. Вірніше, не любов, а щось подібне до іронічного співчуття і жалю за втраченими можливостями,

– написав музикант.

Він додав, що, мовляв, Іздрик вже все давно для себе зрозумів. І йому вже давно тут нудно, але, напевно, він відчуває, що без його віршів ми будемо ще більш безпорадні, тому вже 56-й рік тішить нас своєю присутністю, зазначив Леньо.

"І поки, Юрко, ти ще тут, не полетів з Маском на Марс, що цілком можливо, просто Маск ще не готовий, послухай наш тобі невеличкий подаруночок-експромт. Ну, і многая літа, Гуру!" – завершив Леньо.

Іван Леньо привітав Іздрика з уродинами: дивіться відео