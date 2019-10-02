І смачно, і корисно: "Наша Ряба" розпочинає масштабний проєкт "Школа здорового перекусу"

Переважна більшість українських учнів не люблять харчуватися у навчальних закладах, про це свідчать різні статистичні дані.

Тому замість вживання їжі за розкладом, діти втамовують голод або у буфеті, або перебиваються "в сухом’ятку" бутербродами з дому. А це небезпечно для дитячого здоров’я, кажуть дієтологи. Аби скоротити рівень захворювань на гастрити та інші небезпечні розлади шлунково-кишкового тракту серед підлітків, бренд "Наша Ряба", що належить агроіндустріальному холдингу МХП, розпочав новий масштабний соціальний проєкт "Школа здорового перекусу". Детально про який в інтерв’ю 24 каналу розповіла директорка департаменту маркетингу МХП Марина Сергієнко.

– Як ви оцінюєте якість харчування в навчальних закладах?

– Як мати двох дітей, я не з чуток знаю про це. Я дивлюся як вони ростуть, спостерігаю, чи вистачає у них сил та енергії, аби розвиватись. Мене спантеличило те, що харчування є лише в молодших класах, у старшій школі дітей вже не годують. В Україні близько 40% не харчуються в школі ніяк. Тобто снідають вдома і вже вечеряють після уроків. Хоча вже доведено, що перша половина дня важлива в сенсі отримання вітамінів, мінералів, аби сприймати ту інформацію, яка надається у школі. Свого часу Джеймс Олівер – відомий англійський шеф-кухар довів, якщо харчування у школах зробити правильним, то учні краще навчатимуться та менше хворітимуть.

– Що собою передбачає проєкт "Школа здорового перекусу"? Для кого він буде корисним в першу чергу?

– "Школа здорового перекусу" – поради та рецепти не лише швидких, а і корисних перекусів. В першу чергу вони стануть в нагоді для батьків, які збирають дітей до школи. Також він допоможе і офісним співробітникам, які через насичений графік не встигають правильно харчуватися.

– Хто розробляв рецепти здорових перекусів?

– Смачні та корисні рецепти створює дитячий гастроентеролог, педіатр, доктор медичних наук Наталія Чернега. Рецепти захистять дитину не лише від розладів шлунково-кишкового тракту, але й допоможуть їй витримати навантаження шкільної програми.

– Як можна отримати рецепти правильних перекусів?

– "Школа здорового перекусу" відкрилась 1 вересня, в нас вже є певна кількість рецептів, які поступово оновлюються. Ми постійно допрацьовуємо базу і щось додаємо нове. У нас є рецепти як відео так і фото формату на нашому сайті.

– Чому агрохолдинг МХП вирішив взятися за тему здорового перекусу?

– МХП – лідер у виробництві м'яса курки. Наша місія – бути амбасадором в питанні здорового харчування. Тому цей проєкт напряму підтримує цю мету. Протягом року в нас відбувається понад 3 мільйонів різних досліджень, які проводять понад 600 співробітників холдингу. Все для того, аби продукт був максимально здоровим.

– В чому полягає місія соціального проєкту?

– Місія "Наша Ряба" – виростити здорове покоління, аби наші діти були здоровіше та щасливіше, ніж ми. Відповідно, місія проєкту – сформулювати звичку правильно вживати їжу. Людина звикає до певної моделі поведінки і для нас важливо закласти цю модель у відношенні харчування, саме в розділі перекусів. Аби це були не солодощі, або чипси, адже в цих продуктах немає корисних елементів для мозку та тіла, а треба закласти основу тих звичок, які стануть довгостроковими для дітей та їхніх майбутніх дітей. Тож ми хочемо сформувати культуру здорового перекусу і харчування, аби українці жили здорово.