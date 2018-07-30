І сміх, і гріх. Стало відомо, скільки заробляють тренери "Шахтаря", "Динамо" та інших клубів УПЛ

У ЗМІ з'явилась інформація про те, скільки заробляють головні тренери в командах української Прем'єр-ліги.

Рейтинг складено на основі інформації від тренерів, агентів, функціонерів, які розповіли, скільки може отримувати головний тренер клубу Прем'єр-ліги.

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Лише 5 наставників отримують 10 тисяч доларів і більше за місяць. За футбольними європейськими мірками у решти смішна зарплата, хоча прості українці можуть і не погодитись з цим окресленням.

Порівняно з позаминулим сезоном майже вдвічі зросли доходи Паулу Фонсеки. Головний тренер "Шахтаря" заробляє 3,9 млн доларів на рік. У багатьох тренерів елітного дивізіону ледь не в 100 разів менше. Найближчий "переслідувач" португальця відстає у 5 з половиною разів. Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич отримує 720 тисяч доларів річних.

Рейтинг зарплат тренерів УПЛ має такий вигляд:

1. Паулу Фонсека ("Шахтар") – $ 330 тис.;

2. Олександр Хацкевич ("Динамо") – $ 60 тис. ;

3. Юрій Вернидуб ("Зоря") – $ 20 тис.;

4. Василь Сачко ("Ворскла") – $ 15 тис.;

5. Фабріціо Раванеллі ("Арсенал-Київ") – $ 10 тис.;

6. Олександр Бабич ("Маріуполь"), Володимир Шаран ("Олександрія") – $ 7,5 тис.;

7. Роман Санжар ("Олімпік") – $ 5 тис.;

8. Жилмар ("Львів"), Олег Бойчишин ("Карпати"), Олександр Рябоконь ("Десна") – $ 4 тис.;

9. Ангел Червенков ("Чорноморець") – $ 3 тис.

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