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      И снова фиаско: Россия в попытках навредить США теряет миллиарды

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      Провальна борьба с долларом
      Провальна борьба с долларом

      Попытки России нанести хоть какой-то вред экономике США, по крайне мере, морально-психологический, терпят жесткие неудачи. В частности, это касается и такого явления, как дедолларизация.

      Так, в попытке заменить доллары в своих резервах Россия уже встретилась с довольно небольшим выбором между равноценными формами хранения рублей не в рублях. В частности, речь идет о евро, золоте и, с недавних пор, юанях.

      Однако на каждой из попыток переводить доллары в евро, юани или золото Россия теряла миллиарды! Например, в начале марта стоимость тройской унции золота за три дня упала с $1 330 до $1 283, что стало не только минимумом с мая 2017 года, но и ударом по ЗВР, золото составляющая которых уменьшилась с $92 млрд до $88,9 млрд.

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      Так же стоит напомнить о том, что махинации с евро в 2018 году привели к курсовой потере на $4,5 млрд, а вложение в юани обернулось фиаско на $5 млрд.

      Таким образом, на попытках заменить доллар иными валютами либо драгметаллами Центробанк пока только проигрывал, причем весьма по-крупному. Однако, как говорится, горбатого могила исправит.

      В частности, Кремль снова принялся наращивать усилия по убеждению Китая в необходимости размещения российских суверенных облигаций в юанях. Иными словами, на фоне серьезной угрозы внесения операций с российским госдолгом в санкционный список США, Москва навязывает Пекину свои облигации, причем за юани.

      Между тем, Китай не планирует в ближайшее время приходить на фондовую биржу РФ со своей национальной валютой, а все, что он готов ей предложить, это лишь панда-бонды, используемые на внутреннем рынке Поднебесной, и вывод которых возможен лишь с разрешения властей.

      Что интереснее всего, Пекин так же отдает предпочтение торговле с Россией в долларах, и доля операций именно в этой валюте в 2018 году выросла на 5,6% по сравнению с итогами 2017-го, с 79% до 84,6%.

      А потому торговать с Россией за рубли или за юани, но на ее же площадке, даже "братский" Китай не испытывает особого желания, отдавая предпочтение бездуховному и ничем не подкрепленному доллару.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини США Новини Росії Гроші Санкції Публікації Китай
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