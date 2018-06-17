"І я натиснув на газ": з'явилося відео допиту таксиста, що наїхав на натовп пішоходів у Москві

Водій таксі, який наїхав на пішоходів у Москві, переконує, що "ніколи не п'є та має два роки водійського стажу. Свій вчинок він пояснює тим, що переплутав гальма з газом і скаржиться, що перед ДТП дуже мало впав. Водночас о він "прямо дуже шкодує" через інцидент.

Відповідне відео опублікувало Головне управління МВС РФ у місті Москва.

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"В рамках провадження у кримінальній справі, порушеній за фактом дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Іллінка, за ознаками злочину, передбаченого статтею про порушення правил дорожнього руху, організовано проведення комплексу слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події. З огляду на значний резонанс події, ГУ МВС Росії у Москві публікує відео допиту підозрюваного в скоєнні цього діяння", – зазначають російські правоохоронці.

Так, на кадрах чоловік говорить, що він ніколи не порушував правила дорожнього руху.

За словами водія таксі, що здійснило наїзд на пішоходів, він їздить уже місяць. Крім того, права, як переконує чоловік під час допиту, йому видали ще в 2013 році, але машину він водить тільки "два роки".

Також водій таксі розповів, що перед інцидентом був за кермом 20 годин, а перед цим спав тільки "дві-три години, а потім знову 20 з гаком годин за кермом".

"Сам не знаю, як так вийшло, як ніби я хотів натиснути на гальмо, ще хотів одну людину пропустити. І ось (нерозбірливо) секунд, і я натиснув на газ", – зазначив чоловік, підкресливши, що він "прямо дуже шкодує" про те, що сталося.

"Хотів додому поїхати, поспати, і як так вийшло, навіть не знаю", – зауважив підозрюваний.

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Крім того, свою спробу втекти з місця пригоди водій пояснив тим, що на вулиці було багато-багато людей, і він злякався, що його "там просто вб'ють".

Як додав він, таксистом працює офіційно на фірму, а правоохоронця. Що його допитував, чоловік запевнив, що перед аварією, не випивав і "взагалі не п'є".

Відео допиту водія таксі, що здійнило наїзд на пішоходів у Москві

Нагадаємо, 16 червня у центрі Москви автомобіль в’їхав у натовп пішоходів, внаслідок чого постраждали щонайменше 8 осіб. Також повідомлялося, що серед потепілих були й інші іноземці, зокрема, громадяни Мексики. Після інциденту обурені перехожі намагалися витягнути водія із салону, проте йому вдалося вирватись і втекти.