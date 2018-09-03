І знову 3 вересня: легендарний хіт Шуфутинського в мемах та коубах

Пісня російського шансоньє Михайла Шуфутинського "Третье сентября" вже не перший рік в цей день стає головним мемом! Тільки й розмов, що про календар, горобину і вогнища. Чому пісня стала такою популярною, а також найкращі меми та коуби з нею – далі в матеріалі.

Пісня "Третье сентября" Михайла Шуфутинського була написана ще в 1994 році, але лише через 20 років її очікувала справжня популярність. В 2011 році в популярній на той момент соцмережі "ВКонтакте" з'явився перший мем – на картинці був зображений репер Рік Росс та цитата з пісні. Вибір героя не випадковий – репера називають "чорношкірим двійником Шуфутинського".

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Перший мем про пісню "Третье сентября"

Впродовж наступних років кількість мемів лише збільшувалась! Хтозна, чому текст і сама пісня стали такими популярними. Можливо, конкретна прив'язка до дати та й меланхолійний настрій на початку осені зіграли свою роль.

Публікувати 3 вересня старі демотиватори та відфотошоплені картинки, на яких, крім Шуфутинського, зображені багаття горобини, жовте листя і календар, стало традицією. Пропонуємо переглянути найкращі з них.

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-Он перевернул календарь, а там сразу 4-е сентября!

-Господи, прекрати, они же дети! — всегда так делаю! (@romandos) 2 сентября 2015 г.

— Перевернул?

— Перевернул.

— И как?

— Третье сентября.

— Снова?!?!?! В смысле... Хэрэ прикалываться, блины подгорают! — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 3 сентября 2015 г.

Тест пісні Михайла Шуфутинського "Третье сентября"

У тексті пісні шансоньє розповідає сумну історію розриву стосунків, яка сталася з ліричним героєм 3 вересня. А в кінці виявляється, що ліричному героєві важко перевертати календар, адже тоді настане "день, коли я зовсім один". Сам Шуфутинський не ображається на меми, за його словами це "приголомшлива реклама, за яку нікому нічого не винен".

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Третье сентября – текст пісні (оригінал)

Все не то, все не так

Ты мой друг, я твой враг

Как же так все у нас с тобою

Был апрель и в любви мы клялись

Но увы пролетел желтый лист

По бульварам Москвы

Третье сентября, день прощания

День, когда горят костры рябин

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один

Я календарь переверну

И снова третье сентября

На фото я твое взгляну

И снова третье сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез второго сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез второго сентября

Журавлей белый клин твоя дочь и мой сын

Все хотят теплоты и ласки

Мы в любовь как в игру на холодном на льду

Поиграли с тобой, но пришел сам собой

3-е сентября, день прощания

День, когда горят костры рябин

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один

Я календарь переверну

И снова 3-е сентября

На фото я твое взгляну

И снова 3-е сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября

Михайло Шуфутинський – Третье сентября (слухати онлайн)