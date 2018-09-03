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І знову 3 вересня: легендарний хіт Шуфутинського в мемах та коубах

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І знову 3 вересня: легендарний хіт Шуфутинського – текст пісні, меми, коуби
І знову 3 вересня: легендарний хіт Шуфутинського – текст пісні, меми, коуби / 24 Канал

Пісня російського шансоньє Михайла Шуфутинського "Третье сентября" вже не перший рік в цей день стає головним мемом! Тільки й розмов, що про календар, горобину і вогнища. Чому пісня стала такою популярною, а також найкращі меми та коуби з нею – далі в матеріалі.

Пісня "Третье сентября" Михайла Шуфутинського була написана ще в 1994 році, але лише через 20 років її очікувала справжня популярність. В 2011 році в популярній на той момент соцмережі "ВКонтакте" з'явився перший мем – на картинці був зображений репер Рік Росс та цитата з пісні. Вибір героя не випадковий – репера називають "чорношкірим двійником Шуфутинського".

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Перший мем про пісню "Третье сентября" 

Впродовж наступних років кількість мемів лише збільшувалась! Хтозна, чому текст і сама пісня стали такими популярними. Можливо, конкретна прив'язка до дати та й меланхолійний настрій на початку осені зіграли свою роль.

Публікувати 3 вересня старі демотиватори та відфотошоплені картинки, на яких, крім Шуфутинського, зображені багаття горобини, жовте листя і календар, стало традицією. Пропонуємо переглянути найкращі з них.

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Тест пісні Михайла Шуфутинського "Третье сентября"

У тексті пісні шансоньє розповідає сумну історію розриву стосунків, яка сталася з ліричним героєм 3 вересня. А в кінці виявляється, що ліричному героєві важко перевертати календар, адже тоді настане "день, коли я зовсім один". Сам Шуфутинський не ображається на меми, за його словами це "приголомшлива реклама, за яку нікому нічого не винен".

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Третье сентября – текст пісні (оригінал)

Все не то, все не так
Ты мой друг, я твой враг
Как же так все у нас с тобою
Был апрель и в любви мы клялись
Но увы пролетел желтый лист
По бульварам Москвы

Третье сентября, день прощания
День, когда горят костры рябин
Как костры горят обещания
В день, когда я совсем один
Я календарь переверну
И снова третье сентября
На фото я твое взгляну
И снова третье сентября
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось
Ведь было все у нас всерьез второго сентября
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось
Ведь было все у нас всерьез второго сентября

Журавлей белый клин твоя дочь и мой сын
Все хотят теплоты и ласки
Мы в любовь как в игру на холодном на льду
Поиграли с тобой, но пришел сам собой

3-е сентября, день прощания
День, когда горят костры рябин
Как костры горят обещания
В день, когда я совсем один
Я календарь переверну
И снова 3-е сентября
На фото я твое взгляну
И снова 3-е сентября
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось
Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось
Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября

Михайло Шуфутинський – Третье сентября (слухати онлайн) 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Меми
Джерело: 24 Канал
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