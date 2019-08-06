IBAN в Україні: що це таке і як дізнатися номер рахунку

Українські банки з 5 серпня почали відкривати нові рахунки своїм клієнтам, застосовуючи міжнародний номер банківського рахунку IBAN. Усі попередні платіжні картки та рахунки клієнтів залишаться робочими.

Введення IBAN дозволить внести гармонію у стосунках українського та міжнародного платіжного простору, а також сприятиме подальшій модернізації системи електронних платежів НБУ. IBAN code використовується більш ніж в 45 країнах світу, зокрема держави Європейського Союзу.

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Що таке IBAN та як працює

IBAN – це міжнародний номер банківського рахунку. Міжнародний номер IBAN робить грошові міжнародні перекази значно дешевшими та швидшими.

Також в систему розрахунків виконуватиметься процес інтеграції з використанням коду IBAN американської системи міжбанківських розрахунків. Офіційно цей стандарт супроводжує компанія SWIFT.

Коли IBAN запрацює в Україні

Застосування цього міжнародного рахунку стане обов'язковим для усіх банків України з 1 листопада 2019-го року. Українці зможуть здійснювати перекази як і в національній, так і в міжнародній валюті.

Всі перекази 1 листопада будуть здійснюватися тільки з використанням IBAN.

Усі банківські платіжні картки, прив'язані банками до рахунку клієнта, залишаються активними. Вони є платіжним інструментом, який надасть клієнту змогу зініціювати переказ коштів з банківського рахунку.

Що таке IBAN code та як дізнатися свій

Це міжнародний рахунок IBAN. Він складатиметься з 29 букв і цифр, викладених в такій послідовності:

UA – дві літери, код країни; YY – дві контрольні цифри; ZZZZZZ– код банку з шести цифр (МФО); 00000 – п'ять нулів, що доповнюють рахунок IBAN; Власний номер рахунку – довжина номера рахунку не є фіксованою (створення рахунку до 31 жовтня 2019-го року – від 5 до 14 символів, а створення рахунку з 1 листопада 2019-го року – від 5 до 19 символів).

Якщо ви вже володієте рахунком IBAN, ви можете перевірити його правильність на офіційному сайті калькулятора IBAN.

Як відбудеться перехід на IBAN

Банк самостійно сформує новий номер рахунку й відкриє його клієнту. Також банк самостійно повідомить ДФСУ про закриття попередніх рахунків.

Всі перекази з 1 листопада 2019 року здійснюватимуться лише з використанням IBAN. Клієнтам усіх банків країни необхідно самостійно внести зміни в реквізитах, зазначених у документаціях з контрагентами чи партнерами до 31 жовтня 2019-го року включно.