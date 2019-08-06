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      IBAN в Україні: що це таке і як дізнатися номер рахунку

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      IBAN в Україні 2019 - що це таке, коли запрацює і як дізнатися номер рахунку
      Що таке IBAN / Основа

      Українські банки з 5 серпня почали відкривати нові рахунки своїм клієнтам, застосовуючи міжнародний номер банківського рахунку IBAN. Усі попередні платіжні картки та рахунки клієнтів залишаться робочими.

      Введення IBAN дозволить внести гармонію у стосунках українського та міжнародного платіжного простору, а також сприятиме подальшій модернізації системи електронних платежів НБУ. IBAN code використовується більш ніж в 45 країнах світу, зокрема держави Європейського Союзу.

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      Що таке IBAN та як працює

      IBAN – це міжнародний номер банківського рахунку. Міжнародний номер IBAN робить грошові міжнародні перекази значно дешевшими та швидшими.

      Також в систему розрахунків виконуватиметься процес інтеграції з використанням коду IBAN американської системи міжбанківських розрахунків. Офіційно цей стандарт супроводжує компанія SWIFT.

      Коли IBAN запрацює в Україні

      Застосування цього міжнародного рахунку стане обов'язковим для усіх банків України з 1 листопада 2019-го року. Українці зможуть здійснювати перекази як і в національній, так і в міжнародній валюті.

      Всі перекази 1 листопада будуть здійснюватися тільки з використанням IBAN.

      Усі банківські платіжні картки, прив'язані банками до рахунку клієнта, залишаються активними. Вони є платіжним інструментом, який надасть клієнту змогу зініціювати переказ коштів з банківського рахунку.

      Що таке IBAN code та як дізнатися свій

      Це міжнародний рахунок IBAN. Він складатиметься з 29 букв і цифр, викладених в такій послідовності:

      1. UA – дві літери, код країни;
      2. YY – дві контрольні цифри;
      3. ZZZZZZ– код банку з шести цифр (МФО);
      4. 00000 – п'ять нулів, що доповнюють рахунок IBAN; 
      5. Власний номер рахунку – довжина номера рахунку не є фіксованою (створення рахунку до 31 жовтня 2019-го року – від 5 до 14 символів, а створення рахунку з 1 листопада 2019-го року – від 5 до 19 символів). 

      Якщо ви вже володієте рахунком IBAN, ви можете перевірити його правильність на офіційному сайті калькулятора IBAN. 

      Як відбудеться перехід на IBAN

      Банк самостійно сформує новий номер рахунку й відкриє його клієнту. Також банк самостійно повідомить ДФСУ про закриття попередніх рахунків. 

      Всі перекази з 1 листопада 2019 року здійснюватимуться лише з використанням IBAN. Клієнтам усіх банків країни необхідно самостійно внести зміни в реквізитах, зазначених у документаціях з контрагентами чи партнерами до 31 жовтня 2019-го року включно.

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      Теги: Новини України НБУ Банки
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