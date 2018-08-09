Ібупрофен: користь і шкода популярного знеболювального

Ібупрофен визнаний ВООЗ одним з найважливіших лікарських засобів. Популярний протизапальний препарат має болезаспокійливу і жарознижуючу дію.

Коли застосовують ібупрофен

Препарат застосовують при різних захворбваннях суглобів, зокрема, артриту та остеоартрозу, хворобах Персонейджа-Тернера і Бехтерева, анкілозуючому спондиліту і при різних формах суглобових і позасуглобових ревматоїдних захворювань. Також препарат знімає больові відчуття.

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Останнім часом, його все частіше застосовують для симптоматичного лікування гарячкових станів при інфекційних захворюваннях (грип, ГРВІ тощо), зокрема, і у дітей.

Переваги препарату

Механізм дії ібупрофену добре вивчений, а ефективність клінічно апробована, тож препарат входить у список найважливіших лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Однією з основних переваг препарату є те, що він, зазвичай, добре переноситься, і не викликає роздратування слизової оболонки шлунку.

Під час лактації цей препарат є одним з найбезпечніших виборів. Він не впливає на секрецію молока і потрапляє в грудне молоко в дуже маленькій кількості.

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Протипоказання

Ібупрофен не можна застосовувати дітям, у яких астма, у хронічно хворіючих дітей, а також у пацієнтів з гастритами і виразкою шлунково-кишкового тракту та жінкам у третій триместр вагітності.

Окрім того, не можна пити таблетки, у кого є:

- рецидивний поліпоз носа і навколоносових пазух;

- порушення згортання крові;

- активна шлунково-кишкова кровотеча;

- тяжка ниркова і печінкова недостатність;

- черепно-мозкова травма;

- підвищений внутрішньочерепний тиск;

- внутрішньочерепний крововилив;

- захворювання зорового нерва;

- порушення колірного зору;

Шкода ібупрофену

Прийом знеболювального під час вагітності підвищує ризик порушень розвитку статевих органів у новонароджених хлопчиків.

В окремих випадках може спричиняти такі побічні дії як: задишка, бронхоспазм, нудота, блювання, біль у животі, печія, діарея, метеоризм та інше. В поодиноких випадках – порушення функції зору.

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