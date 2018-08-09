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Ібупрофен: користь і шкода популярного знеболювального

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Ібупрофен: інстуркція
Ібупрофен: інстуркція / takprosto.cc

Ібупрофен визнаний ВООЗ одним з найважливіших лікарських засобів. Популярний протизапальний препарат має болезаспокійливу і жарознижуючу дію.

Коли застосовують ібупрофен

Препарат застосовують при різних захворбваннях суглобів, зокрема, артриту та остеоартрозу, хворобах Персонейджа-Тернера і Бехтерева, анкілозуючому спондиліту і при різних формах суглобових і позасуглобових ревматоїдних захворювань. Також препарат знімає больові відчуття.

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Останнім часом, його все частіше застосовують для симптоматичного лікування гарячкових станів при інфекційних захворюваннях (грип, ГРВІ тощо), зокрема, і у дітей. 

Переваги препарату

Механізм дії ібупрофену добре вивчений, а ефективність клінічно апробована, тож препарат входить у список найважливіших лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Однією з основних переваг препарату є те, що він, зазвичай, добре переноситься, і не викликає роздратування слизової оболонки шлунку.

Під час лактації цей препарат є одним з найбезпечніших виборів. Він не впливає на секрецію молока і потрапляє в грудне молоко в дуже маленькій кількості.

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Протипоказання

Ібупрофен не можна застосовувати дітям, у яких астма, у хронічно хворіючих дітей, а також у пацієнтів з гастритами і виразкою шлунково-кишкового тракту та жінкам у третій триместр вагітності.

Окрім того, не можна пити таблетки, у кого є:
- рецидивний поліпоз носа і навколоносових пазух;
- порушення згортання крові;
- активна шлунково-кишкова кровотеча;
- тяжка ниркова і печінкова недостатність;
- черепно-мозкова травма;
- підвищений внутрішньочерепний тиск;
- внутрішньочерепний крововилив;
- захворювання зорового нерва;
- порушення колірного зору;

Шкода ібупрофену

Прийом знеболювального під час вагітності підвищує ризик порушень розвитку статевих органів у новонароджених хлопчиків.

В окремих випадках може спричиняти такі побічні дії як: задишка, бронхоспазм, нудота, блювання, біль у животі, печія, діарея, метеоризм та інше. В поодиноких випадках – порушення функції зору.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Ліки
Джерело: 24 Канал
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