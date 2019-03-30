19:11
30 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВИНИ КРИМУ

      Ідеальна вакансія від NASA: потрібно лежати в ліжку і отримати за це 19 тисяч доларів

      1054 Читать новость на русском
      Ідеальна вакансія від NASA
      Ідеальна вакансія від NASA / Фото з відкритих джерел

      NASA із Європейським космічним агентством пропонують вакансію. Потрібно постійно лежати, дивитися ТБ і читати книжки.

      Справа у тому, що агентства NASA та ESA хочуть дослідити, як тривале перебування в умовах штучної гравітації може вплинути на космічні місії у майбутньому, пише Mirror.

      Читайте також: Робот-хірург NASA вперше в Україні провів унікальну операцію

      Всього для експерименту відберуть 24 добровольців. Впродовж двох місяців їм потрібно лише трохи задерти ноги та взагалі не вставати з ліжка. Все для того, аби кров відливала від кінцівок для деградації м'язів.

      Час від часу добровольців відвозитимуть у центрифугу, яка провокуватиме зворотний приплив крові до ніг для ефекту гравітації. У такий спосіб дослідники сподіваються дізнатися, які є переваги у штучній гравітації.

      За участь у такому експерименті кожному заплатять 19 тисяч доларів (517,7 тисяч гривень). Добровольці повинні бути готові до психологічного та фізичного навантажень.

      Експеримент проведуть від вересня до грудня 2019 року у Німеччині.

      Що відомо про NASA? Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору – агентство уряду США, засноване 1958 року для досліджень у галузі аеронавтики й космічних польотів. Штаб-квартира NASA розташована у Вашингтоні, а основний майданчик — на мисі Канаверал у Космічному центрі Кеннеді у Флориді. Перша космічна програма NASAпочалася з запуску космічного апарата "Піонер" у 1958-му, який збирав інформацію для подальших пілотованих польотів, найвідомішим з яких став політ на Місяць "Аполлона-11" 16-24 липня 1969.

       

      blog_ava
      "Бо буде срака": відомі українці закликали йти на вибори
      сьогодні
      5152
      Теги: NASA Новини США Робота
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      На війні відсутня мораль: яку тактику використовує підступний ворога і як звести її нанівець?
      сьогодні , 19:00 На війні відсутня мораль: яку тактику використовує підступний ворога і як звести її нанівець?
      Повернись живим 66
      Сморід, криваві ґрунти і ріки: що залишили по собі "Гаврилівські курчата" і чому справу закрито
      сьогодні , 18:00 Сморід, криваві ґрунти і ріки: що залишили по собі "Гаврилівські курчата" і чому справу закрито
      Тетяна Мартинюк 463
      Як відбувається декомунізація в Україні та інших європейських державах
      сьогодні , 17:30 Як відбувається декомунізація в Україні та інших європейських державах
      Віталій Дейнега 129
      Почему мы живем в лучшем мире и не должны жаловаться
      сьогодні , 17:00 Почему мы живем в лучшем мире и не должны жаловаться
      Павло Казарін 304
      Київ потребує стратегічного мислення – інакше історичну славу не повернути
      сьогодні , 16:00 Київ потребує стратегічного мислення – інакше історичну славу не повернути
      Катерина Одарченко 340
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук