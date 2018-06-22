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Телеканал новин 24 Новини Стиль і мода

Ідеальний світ без засуджень: Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл випустили взуття на підтримку ЛГБТ

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Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл випустили взуття на підтримку ЛГБТ
Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл випустили взуття на підтримку ЛГБТ / Фото з відкритих джерел

Спортивний бренд Adidas випустив серію кросівок спеціально до ЛГБТ-прайду, який пройде в Лондоні вже в липні. Компанія запропонувала впливовим людям в модній індустрії створити свої версії кросівок моделі Adidas Samba, які вперше випустили в 1950-х роках.

Про це повідомляє Vogue.

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Ідеальний світ – це світ без засуджень... Там, де багато сміху і веселощів. Якби люди більше сміялися, світ став би кращим,
– аргументує свою участь в акції від Adidas супермодель Кейт Мосс.

Kate Moss's Samba trainer
Кейт Мосс Samba trainer

Крім Мосс, у проекті також взяли участь модель Наомі Кемпбелл, музиканти Елтон Джон і Фаррелл Вільямс, дизайнер Марк Джейкобс, футболіст Девід Бекхем і головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул.

Naomi Campbell's Samba trainer
Наомі Кемпбелл Samba trainer

Кросівки, створені учасниками проекту, покажуть на виставці в галереї HENI в Сохо під час тижня прайду у Лондоні з 4 по 10 липня.

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Зазначається, що 3 липня відбудеться аукціон на eBay, на якому можна буде придбати ексклюзивні пари. Всі виручені кошти спрямують в благодійний фонд Альберта Кеннеді, який підтримує членів ЛГБТ-спільнот, які залишилися без домівок.

Edward Enninful's Samba trainer
Едвард Еннінфул Samba trainer

Теги: LifeStyle Мода Наомі Кемпбелл Стиль і мода ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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