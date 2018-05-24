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Ідеальної постави не існує, – вчені

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Ідеальної постави не існує
Ідеальної постави не існує / swopperblog.com

Науковці заявили, що постава не впливає на виникнення вікового болю у спині.

Переважна більшість людей щиро вірять, що пряма спина є найкращим способом захисту від вікового болю у хребті, передає "Країна здоров'я".

Тож у дорослому віці пораду сидіти рівно і не сутулитись часто пов'язують з профілактикою болю у спині.

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Окрім того, на ринку існує чимало товарів для підтримки та збереження доброї постави – від спеціальних вкладок для стільців до одягу, який перешкоджає сутулості.

Однак, британські дослідники запевняють, що ідеальної постави нема. Адже будь-яка постава в реальності не забезпечує захисту від болю в спині.

А для профілактики важлива не постава, а рухливість, адже захисний механізм хребта складається з нервових закінчень ноцицепторів. Саме вони реагують на тиск, температуру та інше.

Тож якщо людина перебуває в одному положенні занадто довго, то ноцицептори засікають тиск і посилають в мозок сигнал, через який у нас виникає відчуття незручності. А постійна фізична активність підтримує силу і обсяг м'язів, і це найважливіший фактор для профілактики болю в спині.

Теги: LifeStyle Медицина Здорове життя Здоров'я дослідження
Джерело: 24 Канал
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