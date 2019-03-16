21:44
16 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кров за кров від Кадирова. Ікона від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:00, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир: Як Ахметов заробляє мільярди. Компромат від Розенблата
      Вєсті.UA
      18:52, сьогодні
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Ідіотка, геть, порвемо від вуха до вуха: в Росії зацькували дівчинку, яка написала листа Путіну

      655 Читать новость на русском
      Дівчинка з російської глибинки насмілилися написати Путіну листа
      Дівчинка з російської глибинки насмілилися написати Путіну листа / Ілюстративне фото

      12-літня дівчинка, мешканка Псковської області, яка насмілилася написати листа президенту РФ Володимиру Путіну, зазнає жорстоких знущань і цькування від односельчан. У листі вона скаржилася на труднощі життя своєї родини, і це викликало обурення у росіян: мовляв, усім важко, але терплять і нічого не просять. А якщо вже тобі щось дали – ділися або забирайся геть із села.

      Тася Перчикова написала листа Володимиру Путіну в середині грудня 2018 року. Вона описала труднощі, з якими довелося боротися у житті села Томсинова: закриття єдиної школи, тож вчитися доводилося у сусідньому селі, а ще крихітна зарплата матері, яка працює у дві зміни санітаркою. І попросила у Путіна допомоги. Що було далі – розповіла Meduza.

      Читайте також: Собаки не хочуть цього їсти, – кримчани поскаржились на життя після анексії

      Відповіді на лист не було жодної. Але його опублікувала російська редакція "Радіо Свобода". Слова дівчинки "Я маму дуже люблю. Моїй мамі важко. Буду вам дуже вдячна, якби ви хоч зателефонували мені, і я б вам усе розповіла" зачепили багатьох.

      Утім, відповідь чиновників була простою: "У нас в районі 19 тисяч людей живе. І всі у приблизно такому ж стані. Хіба ми можемо всім допомогти?"

      Тася
      Тася Перчикова не могла й уявити, до яких наслідків призведе лист Володимиру Путіну

      Раптом Тасі почали писати люди з різних кутків країни. Вони просили реквізити, куди могли б надіслати трохи грошей. Або адресу, куди можна було б надіслати подарунки. Дитячі речі, одяг, канцелярія, підручники, ліки – це була значна допомога родині. Але односельці сприйняли це вкрай негативно. 

      Називали мене ідіоткою, вискочкою. Казали, що ось всі живуть погано, терплять, і нічого. Зі мною перестали не тільки дружити, а й розмовляти,
      – розповіла Тася.

      Далі – гірше. У лютому 2019 приїхали журналісти каналу "Россия" (провладний пропагандистський ЗМІ) і зняли сюжет, в якому говорилося, що родина Перчікових – "дауншифтери", мало не утриманці та шахраї.

      Тася
      Незнайомі люди присилали Тасі поштою одяг, іграшки, книги

      Але далі – ще гірше. Тасі написав хлопчик у соціальній мережі і прикинувся, що дуже нею захоплений. За якийсь час йому вдалося видурити у дівчинку фото її оголеного тіла. І після цього розтиражував її в інтернеті, де тільки міг. Поліція з'ясувала, що це зробили дівчата з цього ж села. І їм, скоріше за все, допомагали дорослі, адже повідомлення писали з прихованої ІР-адреси.

      17 лютого 2019 року вийшов сюжет на "Радіо Свобода" про Тасю, а 24 лютого матері Тасі, Олені Перчиковій, подзвонили і сказали: "Не розумієш з першого разу? Порвемо твою дочку від вуха до вуха". Після цього Тася просто боїться вийти з дому.

      Дивіться відео "Радіо Свобода" про Тасю Перчикову:

      Тим часом на Олену почали писати скарги співробітники – що вона не справляється з обов'язками. А у приватних розмовах пояснювали: "Не одній тобі важко. Навіщо було щось просити?" Олена звільнилася – 13 березня.

      Ми так само живемо. Чому це у неї вистачило нахабства просити щось? Ну гаразд, попросила, отримала. Так ділися з сусідами! Їй хіба одній гроші потрібні? Всім важко живеться!
      – так пояснив ситуацію мешканець села Сергій.

      Зараз Олена і Тася шукають спосіб терміново переїхати, а поки люди на вулиці при зустрічі продовжують погрожувати та вимагати: "Забирайся геть!"

      blog_ava
      У Києві "Нацкорпус" і "Нацдружини" вимагають кари за корупцію в "Укроборонпромі": фото та відео
      сьогодні
      10640
      Теги: Новини Росії Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Померла Юлія Началова: біографія російської співачки
      сьогодні , 21:01 Померла Юлія Началова: біографія російської співачки
      5040
      Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      сьогодні , 20:15 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      Юлія Турелик 2803
      Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці
      сьогодні , 20:00 Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці
      Крістіна Бердинських 2006
      Для миття туалетів інтелект не потрібен, – скандальна заява Оксани Марченко про мовний закон
      сьогодні , 18:31 Для миття туалетів інтелект не потрібен, – скандальна заява Оксани Марченко про мовний закон
      11483
      Скандал в оборонці: як Україна наповнює бюджет Росії
      сьогодні , 17:20 Скандал в оборонці: як Україна наповнює бюджет Росії
      Сергій Лещенко 1109
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук