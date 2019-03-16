Ідіотка, геть, порвемо від вуха до вуха: в Росії зацькували дівчинку, яка написала листа Путіну

12-літня дівчинка, мешканка Псковської області, яка насмілилася написати листа президенту РФ Володимиру Путіну, зазнає жорстоких знущань і цькування від односельчан. У листі вона скаржилася на труднощі життя своєї родини, і це викликало обурення у росіян: мовляв, усім важко, але терплять і нічого не просять. А якщо вже тобі щось дали – ділися або забирайся геть із села.

Тася Перчикова написала листа Володимиру Путіну в середині грудня 2018 року. Вона описала труднощі, з якими довелося боротися у житті села Томсинова: закриття єдиної школи, тож вчитися доводилося у сусідньому селі, а ще крихітна зарплата матері, яка працює у дві зміни санітаркою. І попросила у Путіна допомоги. Що було далі – розповіла Meduza.

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Відповіді на лист не було жодної. Але його опублікувала російська редакція "Радіо Свобода". Слова дівчинки "Я маму дуже люблю. Моїй мамі важко. Буду вам дуже вдячна, якби ви хоч зателефонували мені, і я б вам усе розповіла" зачепили багатьох.

Утім, відповідь чиновників була простою: "У нас в районі 19 тисяч людей живе. І всі у приблизно такому ж стані. Хіба ми можемо всім допомогти?"



Тася Перчикова не могла й уявити, до яких наслідків призведе лист Володимиру Путіну

Раптом Тасі почали писати люди з різних кутків країни. Вони просили реквізити, куди могли б надіслати трохи грошей. Або адресу, куди можна було б надіслати подарунки. Дитячі речі, одяг, канцелярія, підручники, ліки – це була значна допомога родині. Але односельці сприйняли це вкрай негативно.

Називали мене ідіоткою, вискочкою. Казали, що ось всі живуть погано, терплять, і нічого. Зі мною перестали не тільки дружити, а й розмовляти,

– розповіла Тася.

Далі – гірше. У лютому 2019 приїхали журналісти каналу "Россия" (провладний пропагандистський ЗМІ) і зняли сюжет, в якому говорилося, що родина Перчікових – "дауншифтери", мало не утриманці та шахраї.



Незнайомі люди присилали Тасі поштою одяг, іграшки, книги

Але далі – ще гірше. Тасі написав хлопчик у соціальній мережі і прикинувся, що дуже нею захоплений. За якийсь час йому вдалося видурити у дівчинку фото її оголеного тіла. І після цього розтиражував її в інтернеті, де тільки міг. Поліція з'ясувала, що це зробили дівчата з цього ж села. І їм, скоріше за все, допомагали дорослі, адже повідомлення писали з прихованої ІР-адреси.

17 лютого 2019 року вийшов сюжет на "Радіо Свобода" про Тасю, а 24 лютого матері Тасі, Олені Перчиковій, подзвонили і сказали: "Не розумієш з першого разу? Порвемо твою дочку від вуха до вуха". Після цього Тася просто боїться вийти з дому.

Дивіться відео "Радіо Свобода" про Тасю Перчикову:

Тим часом на Олену почали писати скарги співробітники – що вона не справляється з обов'язками. А у приватних розмовах пояснювали: "Не одній тобі важко. Навіщо було щось просити?" Олена звільнилася – 13 березня.

Ми так само живемо. Чому це у неї вистачило нахабства просити щось? Ну гаразд, попросила, отримала. Так ділися з сусідами! Їй хіба одній гроші потрібні? Всім важко живеться!

– так пояснив ситуацію мешканець села Сергій.

Зараз Олена і Тася шукають спосіб терміново переїхати, а поки люди на вулиці при зустрічі продовжують погрожувати та вимагати: "Забирайся геть!"