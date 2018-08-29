IFA 2018: американці презентували стильний смарт-годинник Skagen Falster 2

Американська компанія Skagen представила друге покоління розумних годинників – Skagen Falster 2. На відміну від старішої версії, новинка отримала GPS-модуль, NFC та багато інших корисних функцій.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Перше покоління Skagen Falster представили всього півроку тому на CES 2018, тому серйозних змін чекати не варто. Мова йде лише про доопрацювання і про ряд нових можливостей.



Skagen Falster 2 отримав GPS-модуль та NFC

Тепер в годиннику можна плавати, а фізична активність під час плавання буде відслідковуватися. Falster 2 підтримує NFC, чого не було раніше. Тобто, тепер можна здійснювати покупки за допомогою Google Pay, а також оплачувати квитки. Ядро годинника залишилося колишнім – Snapdragon Wear 2100, однак гнатися за продуктивністю у випадку з розумними годинниками особливого сенсу немає, адже набагато важливіше поява нової функціональності. І в цьому плані Skagen молодці.



Skagen Falster 2 має захист від води

Годинники, як вже було сказано раніше, отримали GPS-модуль для більш точного відстеження активності користувача. Є і датчик пульсу. Акумулятор в пристрої на 300 міліампер годин, діаметр корпусу становить 42 міліметри, а товщина 12 міліметрів.



Skagen Falster 2 має вишуканий дизан

Зазначимо, що Skagen Falster 2 будуть доступні від 12 вересня за ціною 275 доларів (близько 7 280 гривень).

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