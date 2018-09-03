IFA 2018: LG презентувала 34-дюймові ігрові монітори – характеристики та ціна

На виставці IFA 2018 компанія LG представила пару 34-дюймових ігрових моніторів сімейства UltraGear: 34GK950G та 34GK950F. Обидва пристрої побудовані на базі вигнутих матриць IPS із роздільною здатністю 3440 x 1440 пікселів, а їх головна відмінність – максимальна частота оновлення та підтримувана технологія синхронізації.

Про це повідомляє ComputerBase.

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Модель LG 34GK950G наділена підтримкою Nvidia G-Sync, а її максимальна частота оновлення заявлена ​​на рівні 120 Гц. У той же час монітор 34GK950F підтримує технологію AMD FreeSync 2 і може похизуватися частотою оновлення в 144 Гц. До його переваг також слід віднести наявність сертифіката DisplayHDR 400.



LG представила 34-дюймові ігрові монітори

Обидва дисплеї характеризуються радіусом кривизни 1900 міліметрів, яскравістю 400 кд/м², статичною контрастністю 1000:1 і часом відгуку 5 мс (від сірого до сірого). Як повідомляє виробник, пристрої володіють 135% охопленням кольорової палітри sRGB і 98% DCI-P3.



Порти монітора LG 34GK950F

Для підключення до ПК можна використовувати інтерфейси HDMI і DisplayPort. На тильній стороні моніторів також присутній перехідник USB 3.0 і 3,5-міліметровий аудіороз'єм для навушників.



Монітор LG 34GK950G має частоту оновлення кадрів 120Гц

Рекомендована вартість FreeSync-монітора LG 34GK950F для європейських користувачів становить 1 200 євро (близько 36 810 гривень), а його "брат" (34GK950G) з підтримкою Nvidia G-Sync обійдеться в 1 400 євро (близько 42 950 гривень). Відзначимо, що на прилавках магазинів новинки з'являться до кінця цього року.

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