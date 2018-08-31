21:18
31 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 12°C
  • субота
    28°C 14°C
  • неділя
    30°C 15°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лакшері корито для Путіна. Прокляття російської еліти
Вєсті Кремля
21:49, 30 серпня
Вєсті.UA. Білоруський Олег Ляшко. Ворог Луценка – друг Порошенка
Вєсті.UA
20:45, сьогодні
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

IFA 2018: презентували незвичайний наручний смартфон Nubia Alpha

228 Читать новость на русском
Nubia Alpha
Nubia Alpha / Фото з вільних джерел

Китайський бренд Nubia, який належить корпорації ZTE, представив свій перший смартфон, який можна носити на зап'ясті. Новинка отримала назву Alpha. Пристрій виконаний у формі годинника та має вигнутий дисплей, який пропонує достатньо корисного простору для взаємодії з інтерфейсом операційної системи.

Про це повідомляє Androidinsider.

Читайте також:  BlackBerry представила новий кнопковий смартфон KEY2 LE

Якщо вірити прес-рендерам, якими поділився виробник, дисплей Nubia Alpha буде виступати за межі корпусу, займаючи по кілька сантиметрів з кожного боку браслета. Як це позначиться на зручності використання, покаже час, але швидше за все таке рішення є просто демонстрацією технологій, ніж чимось більшим.

Виробник не став розкривати подробиць про апаратне оснащення новинки, зазначивши, що її дисплей виконаний за OLED-технологією, а завдяки підтримці 4G і фронтальній камері користувач зможе не тільки здійснювати звичні телефонні дзвінки, але і проводити відеоконференції за участю кількох співрозмовників.

Огляд смартфона Nubia Alpha – дивіться відео

 

Крім того, відомо, що Nubia Alpha зможе робити знімки у високій якості, а відрегульований особливим чином датчик наближення буде підлаштовувати яскравість екрану таким чином, щоб він не тьмянів під сонячними променями. Звісно ж, що остання функція буде найбільш корисною з огляду на нестандартний форм-фактор апарату.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Новинки IFA 2018 Китай
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вбивство Захарченка: більше запитань, ніж радості
сьогодні, 20:35 Вбивство Захарченка: більше запитань, ніж радості
Блог Соцмережі
Вбили Захарченка: факти з життя ватажка проросійських бойовиків Донецька
сьогодні, 20:25 Вбили Захарченка: факти з життя ватажка проросійських бойовиків Донецька
"Кобзон збирає друзів": нестримна реакція соцмереж на вбивство Захарченка
сьогодні, 20:08 "Кобзон збирає друзів": нестримна реакція соцмереж на вбивство Захарченка
Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
сьогодні, 19:55 Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
Перевороти на телеканалах: перебільшення чи "реванш старих проросійських еліт"
сьогодні, 18:00 Перевороти на телеканалах: перебільшення чи "реванш старих проросійських еліт"
Крістіна Бердинських
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
Xiaomi готує смартфон під новим брендом Poco: коли представлять новинку
 13 серпня , 22:03
Huawei презентували P20 і P20 Pro – смартфони з "найкращою на ринку камерою"
 27 березня , 17:05
Рекорд для Xiaomi: першу партію смартфона Pocо F1 розкупили на 5 хвилин
сьогодні , 21:07
Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку
 5 вересня , 21:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук