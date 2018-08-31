IFA 2018: презентували незвичайний наручний смартфон Nubia Alpha

Китайський бренд Nubia, який належить корпорації ZTE, представив свій перший смартфон, який можна носити на зап'ясті. Новинка отримала назву Alpha. Пристрій виконаний у формі годинника та має вигнутий дисплей, який пропонує достатньо корисного простору для взаємодії з інтерфейсом операційної системи.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Якщо вірити прес-рендерам, якими поділився виробник, дисплей Nubia Alpha буде виступати за межі корпусу, займаючи по кілька сантиметрів з кожного боку браслета. Як це позначиться на зручності використання, покаже час, але швидше за все таке рішення є просто демонстрацією технологій, ніж чимось більшим.

Виробник не став розкривати подробиць про апаратне оснащення новинки, зазначивши, що її дисплей виконаний за OLED-технологією, а завдяки підтримці 4G і фронтальній камері користувач зможе не тільки здійснювати звичні телефонні дзвінки, але і проводити відеоконференції за участю кількох співрозмовників.

Огляд смартфона Nubia Alpha – дивіться відео

Крім того, відомо, що Nubia Alpha зможе робити знімки у високій якості, а відрегульований особливим чином датчик наближення буде підлаштовувати яскравість екрану таким чином, щоб він не тьмянів під сонячними променями. Звісно ж, що остання функція буде найбільш корисною з огляду на нестандартний форм-фактор апарату.

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