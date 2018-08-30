IFA 2018: розклад найцікавіших презентацій виставки

Вже завтра, 31 серпня, в Берліні офіційно стартує одна із найбільших техновиставок IFA 2018. За 94 роки вона послугувала майданчиком для демонстрації багатьох технічних новацій. Тож 10 найцікавіших анонсів, які відбудуться в найближчі два дні.

Про це повідомляє Mobiltelefon.

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Новинки, які представлять на IFA 2018 30 серпня

Зазвичай найспекотнішим днем ​​виставки є нульовий – той, після якого відкриваються стенди. Він розпочнеться вже сьогодні, 30 серпня, і першою на IFA 2018 виступить Samsung, яка навчить "робити те, що ви не вмієте".



Що презентує на IFA 2018 компанія Samsung

На тизері події зображені телевізор, холодильник, пральна машина і Samsung Galaxy Note 9. Останній анонсований ще на початку серпня, і незрозуміло, навіщо він потрібен на тизері. Всі інші мобільний новинки, які очікувалися на IFA, теж уже вийшли. Швидше за все, головними героями берлінської прес-конференції стануть QLED-монітори і QLED-телевізори з роздільною здатністю 8К (в чотири рази вище, ніж 4K). Прес-конференція розпочалася о 11:45 за Києвом.

Наступною виступить Sony. Компанія представить флагманський смартфон Xperia XZ3, а також, можливо, якісь ще смартфони. Наприклад, загадковий H9416, який засвітився через UAProf.



Що презентує на IFA 2018 компанія Sony

Щодо Xperia XZ3, то це перший смартфон Sony з вигнутим екраном, який буде виконаний за технологією OLED. Діагональ панелі складе 6 дюймів, а за більшістю інших параметрів він виявився схожий на своїх попередників. Презентація японської компанії розпочнеться о 14:00 за Києвом.

Наступною на сцену підніметься Honor. Підрозділ Huawei обіцяє "божевільно швидкий, божевільно розумний" девайс. І, швидше за все, божевільно великий – очікується, що європейцям представлять Honor Note 10. Це, нагадаємо, збільшена версія Honor 10 з чіпсетом Kirin 970, 6,95-дюймовим AMOLED-екраном із співвідношенням сторін 19:9, акумулятором на 5000 міліампер годин і подвійною основною камерою (16 Мп+ 24 Мп).



Що презентує на IFA 2018 компанія Honor

Цікаво, що перший Honor Note (з цифрою 8) в Європі не продавався, мабуть, інтерес європейців до фаблетів виробник побачив тільки зараз. Прес-конференція стартує о 15:00 за Києвом.

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Однією з найбільш незвичайних новинок IFA 2018 у сегменті смартфонів можуть виявитися ті, що покаже компанія TCL. Очікується, що виробник презентує BlackBerry KEY2 LE – перший "нефлагманский" BlackBerry з клавіатурою з часів Classic. З чуток, він отримає такі ж екран і клавіатуру, як KEY2, але менш продуктивний чіпсет Snapdragon 636 і спрощену камеру.



Що презентує на IFA 2018 компанія BlackBerry

Можливо, що майданчиком, куди з'їдуться багато журналістів, компанія скористається також для демонстрації нових телевізорів і оголошення нових подробиць про повернення Palm. Захід TCL стартує о 15:30 за Києвом.

О 17:00 за київським часом відбудуться відразу два заходи. Один з них проведе ZTE. На ньому компанія представить свій перший флагман з часів Axon 7. Новинка отримає назву Axon 9 Pro і чіпсет Qualcomm Snapdragon 845 в парі з 6 ГБ оперативної пам'яті, але це, здається, все, що відомо про пристрій. Чи будуть у ZTE інші новинки на IFA 2018 наразі невідомо. Цілком можливо, що так: компанії треба надолужувати згаяне.



Що презентує на IFA 2018 компанія ZTE

Одночасно з ZTE виступить словацька компанія UMC, про яку ви, напевно, навіть і не чули жодного разу. UMC займається продажами в Європі телевізорів Sharp (решту техніки Sharp возить сама, а ось телевізори чомусь віддала UMC). І вона ж зайнялася смартфонами Sharp. Зайнялася поки якось зовсім невдало, але, можливо, на IFA 2018 будуть зроблені якісь важливі оголошення, пов'язані з процесом виведення смартфонів японського бренду на ринки Європи.

Новинки, які представлять на IFA 2018 31 серпня

Останній день літа – це перший день роботи стендів Міжнародного радіошоу в Берліні. В цей день проходять багато ключових доповідей, а деякі компанії влаштовують заходи для преси прямо на своїх стендах. Так, наприклад, вчинить європейська компанія Wiko, яка займається продажем під своїм брендом пристроїв китайського походження (наприклад, BQ Universe з каплевидним вирізом також продавався у Wiko). Що саме вона представить, поки невідомо. Цікаво, що компанія має намір розігрувати новинки прямо в своєму павільйоні. Презентація новинок почнеться о 11:00 за київським часом.

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А вже о 11:30 за Києвом на сцену підніметься LG. Два топ-менеджера LG Electronics розповідатимуть про нові можливості штучного інтелекту та "Інтернету Речей". Цьому буде присвячено доповідь під заголовком "Думай мудро, будь вільний: жити вільніше з штучним інтелектом". Судячи з опису доповіді, основний акцент в ньому буде зроблений на холодильники, телевізори і пральні машини, а про смартфони ми навряд чи щось дізнаємося. LG V40, швидше за все, анонсують на окремому заході в найближчі місяці.



Що презентує на IFA 2018 компанія LG

Наступною буде доповідь очільника Huawei Consumer Business Group, і його доповідь називається "Гранична потужність мобільного штучного інтелекту". Мова піде про те, як Huawei продовжує вирішувати "дитячі хвороби" штучного інтелекту, пов'язані з недостатньою продуктивністю нейропроцесора в кінцевих пристроях. Швидше за все, це обтічне формулювання означає просту річ: відбудеться анонс Kirin 980. Презентація відбудеться о 15:00 за київським часом.



Що презентує на IFA 2018 компанія Huawei

Останню доповідь цього дня виголосить корпоративний віце-президент з продажу пристроїв і споживчих продуктів Microsoft Corporation Нік Паркер. Він не був так лаконічний в назві своєї доповіді, як його азіатські колеги: "Нові обчислювальні можливості – пристрої та досвід, що живляться розумною хмарою і розумним краєм" (останній термін – Intelligent Edge не має усталеного перекладу). Нові пристрої Microsoft частіше показує на / build /, але можливий анонс чогось і на IFA. Доповідь почнеться о 18:00 за Києвом.

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