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IFA 2018: розклад найцікавіших презентацій виставки

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IFA 2018: афіша
IFA 2018: афіша / Фото з вільних джерел

Вже завтра, 31 серпня, в Берліні офіційно стартує одна із найбільших техновиставок IFA 2018. За 94 роки вона послугувала майданчиком для демонстрації багатьох технічних новацій. Тож 10 найцікавіших анонсів, які відбудуться в найближчі два дні.

Про це повідомляє Mobiltelefon.

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Новинки, які представлять на IFA 2018 30 серпня

Зазвичай найспекотнішим днем ​​виставки є нульовий – той, після якого відкриваються стенди. Він розпочнеться вже сьогодні, 30 серпня, і першою на IFA 2018 виступить Samsung, яка навчить "робити те, що ви не вмієте".

Samsung IFA 2018
Що презентує на IFA 2018 компанія Samsung

На тизері події зображені телевізор, холодильник, пральна машина і Samsung Galaxy Note 9. Останній анонсований ще на початку серпня, і незрозуміло, навіщо він потрібен на тизері. Всі інші мобільний новинки, які очікувалися на IFA, теж уже вийшли. Швидше за все, головними героями берлінської прес-конференції стануть QLED-монітори і QLED-телевізори з роздільною здатністю 8К (в чотири рази вище, ніж 4K). Прес-конференція розпочалася о 11:45 за Києвом.

Наступною виступить Sony. Компанія представить флагманський смартфон Xperia XZ3, а також, можливо, якісь ще смартфони. Наприклад, загадковий H9416, який засвітився через UAProf.

Sony IFA 2018
Що презентує на IFA 2018 компанія Sony

Щодо Xperia XZ3, то це перший смартфон Sony з вигнутим екраном, який буде виконаний за технологією OLED. Діагональ панелі складе 6 дюймів, а за більшістю інших параметрів він виявився схожий на своїх попередників. Презентація японської компанії розпочнеться о 14:00 за Києвом.

Наступною на сцену підніметься Honor. Підрозділ Huawei обіцяє "божевільно швидкий, божевільно розумний" девайс. І, швидше за все, божевільно великий – очікується, що європейцям представлять Honor Note 10. Це, нагадаємо, збільшена версія Honor 10 з чіпсетом Kirin 970, 6,95-дюймовим AMOLED-екраном із співвідношенням сторін 19:9, акумулятором на 5000 міліампер годин і подвійною основною камерою (16 Мп+ 24 Мп).

Honor IFA 2018
Що презентує на IFA 2018 компанія Honor

Цікаво, що перший Honor Note (з цифрою 8) в Європі не продавався, мабуть, інтерес європейців до фаблетів виробник побачив тільки зараз. Прес-конференція стартує о 15:00 за Києвом.

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Однією з найбільш незвичайних новинок IFA 2018 у сегменті смартфонів можуть виявитися ті, що покаже компанія TCL. Очікується, що виробник презентує BlackBerry KEY2 LE – перший "нефлагманский" BlackBerry з клавіатурою з часів Classic. З чуток, він отримає такі ж екран і клавіатуру, як KEY2, але менш продуктивний чіпсет Snapdragon 636 і спрощену камеру.

BlackBerry IFA 2018
Що презентує на IFA 2018 компанія BlackBerry

Можливо, що майданчиком, куди з'їдуться багато журналістів, компанія скористається також для демонстрації нових телевізорів і оголошення нових подробиць про повернення Palm. Захід TCL стартує о 15:30 за Києвом.

О 17:00 за київським часом відбудуться відразу два заходи. Один з них проведе ZTE. На ньому компанія представить свій перший флагман з часів Axon 7. Новинка отримає назву Axon 9 Pro і чіпсет Qualcomm Snapdragon 845 в парі з 6 ГБ оперативної пам'яті, але це, здається, все, що відомо про пристрій. Чи будуть у ZTE інші новинки на IFA 2018 наразі невідомо. Цілком можливо, що так: компанії треба надолужувати згаяне.

ZTE IFA 2018
Що презентує на IFA 2018 компанія ZTE

Одночасно з ZTE виступить словацька компанія UMC, про яку ви, напевно, навіть і не чули жодного разу. UMC займається продажами в Європі телевізорів Sharp (решту техніки Sharp возить сама, а ось телевізори чомусь віддала UMC). І вона ж зайнялася смартфонами Sharp. Зайнялася поки якось зовсім невдало, але, можливо, на IFA 2018 будуть зроблені якісь важливі оголошення, пов'язані з процесом виведення смартфонів японського бренду на ринки Європи.

Новинки, які представлять на IFA 2018 31 серпня

Останній день літа – це перший день роботи стендів Міжнародного радіошоу в Берліні. В цей день проходять багато ключових доповідей, а деякі компанії влаштовують заходи для преси прямо на своїх стендах. Так, наприклад, вчинить європейська компанія Wiko, яка займається продажем під своїм брендом пристроїв китайського походження (наприклад, BQ Universe з каплевидним вирізом також продавався у Wiko). Що саме вона представить, поки невідомо. Цікаво, що компанія має намір розігрувати новинки прямо в своєму павільйоні. Презентація новинок почнеться о 11:00 за київським часом.

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А вже о 11:30 за Києвом на сцену підніметься LG. Два топ-менеджера LG Electronics розповідатимуть про нові можливості штучного інтелекту та "Інтернету Речей". Цьому буде присвячено доповідь під заголовком "Думай мудро, будь вільний: жити вільніше з штучним інтелектом". Судячи з опису доповіді, основний акцент в ньому буде зроблений на холодильники, телевізори і пральні машини, а про смартфони ми навряд чи щось дізнаємося. LG V40, швидше за все, анонсують на окремому заході в найближчі місяці.

LG
Що презентує на IFA 2018 компанія LG

Наступною буде доповідь очільника Huawei Consumer Business Group, і його доповідь називається "Гранична потужність мобільного штучного інтелекту". Мова піде про те, як Huawei продовжує вирішувати "дитячі хвороби" штучного інтелекту, пов'язані з недостатньою продуктивністю нейропроцесора в кінцевих пристроях. Швидше за все, це обтічне формулювання означає просту річ: відбудеться анонс Kirin 980. Презентація відбудеться о 15:00 за київським часом.

Huawei IFA 2018
Що презентує на IFA 2018 компанія Huawei

Останню доповідь цього дня виголосить корпоративний віце-президент з продажу пристроїв і споживчих продуктів Microsoft Corporation Нік Паркер. Він не був так лаконічний в назві своєї доповіді, як його азіатські колеги: "Нові обчислювальні можливості – пристрої та досвід, що живляться розумною хмарою і розумним краєм" (останній термін – Intelligent Edge не має усталеного перекладу). Нові пристрої Microsoft частіше показує на / build /, але можливий анонс чогось і на IFA. Доповідь почнеться о 18:00 за Києвом.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Новинки IFA 2018 Samsung Ґаджети Sony Huawei LG Microsoft Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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