Іглесіас та Курнікова вперше показали фото первістків

Популярний співак Енріке Іглесіас та екс-тенісистка Анна Курнікова показали фото новонародженої двійні.

Зірки опублікували фото на сторінках Instagram.

Відомо, що в Іглесіаса та Курнікової народилися хлопчик та дівчинка, яких назвали Ніколасом і Люсі. За неофіційною інформацією, пологи відбувались 16 грудня 2017 року в одній із клінік Маямі.

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До цього часу фото малюків не з'являлось в медіа. Відтак це перші світлини, якими поділились новоспечені батьки.

Знаменита пара однаково підписала фото – "My sunshine", що в перекладі означає "моє сонечко".

My Sunshine Допис, поширений Anna Аня (@annakournikova) 16 Січ 2018 р. о 10:48 PST

My Sunshine Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 16 Січ 2018 р. о 9:39 PST

Нагадаємо, що російська тенісистка Анна Курнікова та популярний співак Енріке Іглесіас повідомили про свої стосунки у 2001 році. За цей тривалий період ЗМІ неодноразово писали про їхній розрив, вагітність екс-тенісистки і навіть нетрадиційну орієнтацію Іглесіаса-молодшого.