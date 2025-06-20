"Випадково вбив сам себе": у Росії знайшли мертвим одного із топ-чиновників

У Росії загадково загинув черговий високопосадовець. 19 червня на 66-ому році життя раптово помер віцегубернатор Ленінградської області Ігор Петров. Тіло чоловіка виявили у його заміському будинку в селі Юкки.

Як пишуть росЗМІ, на тілі чиновника виявили вогнепальне поранення, передає 24 Канал.

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Дивна загибель Петрова

Слідів злому в оселі із басейном, яка за документами належить матері-пенсіонерці Петрова, не знайшли. Поліцейські припускають, що віцегубернатор міг випадково застрелитися під час чищення зброї.

Факт смерті чиновника офіційно підтвердила влада регіону, ухильно заявивши, що він "раптово помер".

До слова, Ігор Петров народився 9 грудня 1959 року в місті Сланці. У 1993 році закінчив Новосибірський державний технічний університет за спеціальністю "Автоматика і телемеханіка". Був гендиректором ЗАТ "Радіотелекомунікаційна компанія". З 2017 року був віце-губернатором Ленобласті та представником губернатора в Законодавчих зборах Ленінградської області.

Нагадаємо, що 19 жовтня російські ЗМІ повідомили про смерть топменеджера "ЮКОС" Михайла Рогачова, біля якого знайшли передсмертну записку. Тіло Рогачова виявили біля його будинку в Москві з травмами, які свідчать про падіння з висоти, попередня версія – самогубство. ЗМІ повідомляють, що Рогачов страждав від сильного болю через онкологію.