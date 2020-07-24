Під Києвом 23 липня вбили Ігоря Плекана, коли він разом з 7-річним сином їхав на дачу. У ЗМІ пишуть про загиблого як про бізнесмена, а ось активісти об'єднання "С14" кажуть, що весь бізнес Плекана зводився до кримінальної діяльності. Чим же насправді займався загиблий – у його біографії.

Ким насправді був загиблий Ігор Плекан – читайте в матеріалі 24 каналу.

Важливо Кілери розстріляли бізнесмена Ігоря Плекана на очах у його семирічного сина

Хто такий Ігор Плекан, коротка біографія

На момент загибелі йому було 44 роки. Ігор Плекан жив у Києві разом з сім'єю, а поблизу Борисполя, де його й убили, їхав на дачу. У нього залишися дружина й семирічний син.

Дружина після вбивства розповіла, що їхній сім'ї часто надходили погрози, але чоловік постійно її заспокоював і запевняв, що немає чого боятися.

Ігоря Плекана в ЗМІ називають бізнесменом, але жодних згадок про його бізнес у відкритому доступі немає. Єдине, на що посилаються журналісти, це те, що він був віцепрезидентом боксерського клубу. Якого саме – інфомації теж немає.

Водночас в організації "С14" його звинувачують у причетності до кримінального світу. Мовляв, він часто організовував різні замахи, часто навіть на замовлення російської ФСБ.

Одним з таких замахів був замах на активіста "С14" Сергія Мазура. У 2018 році йому в квартиру закинули гранату. Тоді батько активіста дуже сильно постраждав.

Правоохоронці знайшли виконавців, але до замовників й організаторів справа не дійшла. Нині активісти запевняють, що саме Ігор Плекан і був організатором, а через його вбивство тепер неможливо встановити організатора.

Ще одним таким епізодом є випадок під будівлею Кабінету Міністрів України, коли під ноги Герою України Валерію Чибінєєву кинули гранату. На щастя, військовий вижив, але організатора замаху, знову ж таки, не встановили.

Мені смішно, що посмертно ЗМІ називають Плекана бізнесменом. Його бізнес – російське бабло, теракти, вбивства, незаконні "наливайки" й гральні автомати,

– заявив активіст Сергій Мазур, на якого влаштовували замах.

Убивство Ігоря Плекана: коротко