Дух Кернеса: хто такий Терехов та чому він переміг на виборах мера Харкова

31 жовтня харків'яни обрали собі "нового" мера. Переможцем гонки став Ігор Терехов, який майже рік виконував обов'язки міського голови після смерті Геннадія Кернеса.

Про найбільш яскраві епізоди біографії Ігоря Терехова, зв'язки, діяльність, статки та скандали ймовірного мера Харкова – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Біографія Ігоря Терехова

Ігор Терехов народився 14 січня 1967 року у Харкові у родині військовослужбовця. Його юність припала на турбулентні часи Перебудови та розвалу СРСР. Навчався Терехов у респектабельному виші – Харківському інженерно-будівельному інституті. Згодом вступив до аспірантури, однак обрав бізнес і не захистився.

Ігор Терехов з мамою Вікторією Володимирівною / Фото uspishniy.kharkiv.ua

Першим великим місцем роботи для молодого колишнього аспіранта став ЗАТ "Укркондиціонер" (цей завод випускав перші у СРСР кондиціонери). Незабаром 30-річний Терехов очолив раду директорів підприємства, яке було приватизовано та перейменовано на ВАТ "Харківський завод "Кондиціонер".

Людина Дьоміна

Кар'єрні успіхи Ігоря Терехова пов'язують з наближеністю його родини до тогочасного господаря регіону – Олега Дьоміна, комсомольського боса у часи СРСР та нардепа-віцеспікера Верховної Ради та губернатора Харківщини у 90-х.

Також Терехов працював футбольним арбітром, обслуговував матчі чемпіонату СРСР та української Вищої ліги і отримав офіційний статус асистента арбітра ФІФА (всього провів 160 матчів). Однак колеги не вірили в талант Терехова.

Був такий харківський арбітр Ігор Терехов, який згодом допомагав Арсену Авакову та Геннадію Кернесу у справах політичних. Терехов став асистентом арбітра ФІФА не тому, що добре розумівся на футболі, а лише тому, що батько контактував з Костянтином Вихровим (Президент Асоціації футбольних арбітрів України з 1991 по 1998 рр. – 24 канал). А людина ж по м'ячу навіть не вміла вдарити. Харківські хлопці розповідали, що він зрікся всіх і тепер не впізнає людей, з якими їв із однієї тарілки, – говорив Ігор Горожанкін про колишнього колегу Терехова в інтерв'ю газеті "Українській футбол".

У 1999 році Терехов полишає бізнес і йде на державну службу – одразу начальником відділу споживчого ринку управління економіки та комунального майна Харківської міськради.

Завод Терехова тоді переписали на матір новоспеченого чиновника, а згодом пустили по вітру та "порізали на метал" як банкрута. Від колись успішного підприємства залишилися великі площі, які почали здавати під офісні приміщення та склади.

В об'єктиві – Ігор Терехов / Фото з телеграм-каналу політика

Людина Авакова

У 2006 році патрон Терехова – Олег Дьомін – залишив пост очільника обласної державної адміністрації та полетів до Москви: президент Ющенко призначив чиновника послом у Росії.

Тоді ж відбулися суттєві зміни й у кар'єрі Ігоря Терехова. Головою Харківської державної обласної адміністрації було призначено Арсена Авакова, а мером міста – Михайла Добкіна.

Тоді Терехов міняє міськраду на облраду та йде працювати на Авакова – спочатку як економічний радник, а за кілька місяців стає заступником голови Харківської обласної державної адміністрації.

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Терехов став повноцінним членом "команди Авакова", оголосив себе "помаранчевим" і навіть потрапив до партійних списків від "Нашої України" на виборах до Верховної Ради, але 159-й номер Терехова виявився неуспішним.

Ігор Терехов стрімко розвивав свою кар'єру / Фото з телеграм-каналу політика

Людина Кернеса

Оскільки Арсен Борисович на посаді голови ОДА більше опікувався справами бізнесовими та політичними, основною роботою займався саме Терехов. Власне, в цей час за ним і починає формуватись репутація "міцного господарника", який тихенько собі сидить, працює й дає результат.

Тандем Авакова і Терехова не був довгим – у 2010 в Україні на виборах президента перемогли представники "донецького клану" – Аваков втратив владу, вплив і велику частину бізнесу (а згодом взагалі змушений був тікати до Італії).

У цей час Терехов почав працювати на Добкіна та Кернеса. У тому ж 2010 році Ігор Терехов став заступником нового мера міста – Геннадія Кернеса, який переміг на виборах Авакова. Він став правою рукою Геннадія Кернеса у питаннях управління містом.

Терехов і Кернес / Фото з телеграм-каналу політика

Він опікувався питаннями розвитку та забезпечення життєдіяльності міста у першу каденцію Кернеса.

Терехова можна назвати одним з творців "харківського дива", що полягає в оновленні місцевих доріг та інфраструктури, осучасненню та перетворенні похмурого пострадянського міста на сучасне європейське. Щоправда, не обійшлося без корупційної складової, відвертого популізму та великих боргів, що лягли на місто за часів правління Кернеса.

У 2015 році Терехов був обраний до харківської міськради 7 скликання, де очолив групу депутатів з групи впливу Кернеса. За каденцію вона змінила кілька політичних вивісок – була "Відродженням", згодом стала харківським осередком об'єднання Кернеса та Труханова під брендом останнього – "Довіряй ділам".

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У статусі першого заступника Кернеса та голови його партійного осередку Терехов став надзвичайно важливою персоною, входив до усіх можливих комісій, проводив засідання та тримав руку на пульсі усього міського життя, особливо, коли у його патрона через стан здоров'я (з 2014 року внаслідок замаху Кернес пересувався лише на інвалідному візочку) та проблеми з законом бракувало часу на безпосередню роботу.

Терехов став важливою персоною у місті / Фото з телеграм-каналу Ігоря Терехова

На свої обов'язки в Терехова часу не вистачало – він прогуляв 50% засідань міськради 7 скликання та навіть був кандидатом на відкликання. Однак це не завадило йому піти під №2 від "Блоку Кернеса "Успішний Харків" на осінні місцеві вибори 25 жовтня 2020. За відсутності Кернеса Терехов став не лише емісаром хворого мера, але й обличчям кампанії.

У цей час Кернесу ставало все гірше – мер перебував у комі в німецькій елітній клініці. Від його імені з громадськістю спілкувалися російсько-український олігарх з темним минулим Павло Фукс і Ігор Терехов.

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Людина та гроші

Хоч Ігор Терехов з кінця минулого тисячоліття офіційно живе на доволі скромну зарплату українського чиновника, у нього все добре в фінансовому плані. Ще у 2007 році тодішній політичний опонент Терехова – Геннадій Кернес – назвав заступника Авакова з-поміж тих, хто "кришує" так звану "тютюнову мафію" в Харкові.

Терехова називають ймовірним мером Харкова / Фото з телеграм-каналу політика

Після того як Терехов перейшов до табору Кернеса, він разом з шефом став бенефіціаром інвесткомпанії "Фінекс-капітал", яка опікувалась підприємствами, що успішно вигравали підряди від міської влади та заробляли мільйони доларів на будівництві та ремонті інфраструктури в Харкові.

У 2014 році Терехов дуже вдало розлучився з дружиною Оленою Винник, а тому, коли запрацювало е-декларування, не був зобов'язаний законом показувати все відписане на неї. А там, за інформацією розслідувачів "Бігус-Інфо", незлічені скарби та купа майна – разом з вже згадуваними тютюновими кіосками, ринками та медичною клінікою. Крім дружини, чимало всього записано на матір Терехова.

Але всього не приховаєш, тому Терехов змушений був задекларувати елітний годинник Omega Speedmaster Automatic, автівку Mercedes-Benz GL 350, борг у понад 10 мільйонів гривень, 151 тисячу доларів, 135 000 гривень та 54 000 євро – готівки, а також понад 200 тисяч гривень на рахунках. У НАЗК до походження цих статків питань наразі нема.

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Людина виходить з тіні

Кома не завадила Кернесу отримати 60,34% голосів підтримки на виборах мера міста 25 жовтня 2020 року – за нього проголосували понад 195 тисяч харків'ян. Далі "дива" продовжились – Кернеса зробили мером без присяги 9 грудня 2020 на підставі його електронного підпису, який він, швидше за все, не міг оформити (у цей час він перебував у комі).

Робочі будні Терехова / Фото з телеграм-каналу політика

Це дало Михайлу Добкіну підстави звинуватити Фукса та Терехова у фальсифікації та кримінальному злочині, що призвів до узурпації влади у Харкові. Втім, власника "сумного обличчя" не послухали й результати виборів визнали, а Терехов став секретарем міськради та виконувачем обов'язків мера Харкова. У ході таємного голосування за протеже Кернеса віддали голоси 73 депутати, ще один утримався, а один проголосував проти.

На посаді Терехов оголосив, що буде дотримуватися курсу Кернеса. Ба більше, він навіть став схожим на свого патрона – завів фірмову легку неголеність на обличчі та навіть почав копіювати інтонації колишнього мера. У інтерв'ю, яке Терехов дав у жовтні 2021 року журналістці Соні Кошкіній, він демонструє цей скіл і доводить, що досяг неабияких успіхів.

Ігор Терехов – велике інтерв'ю Соні Кошкіній:

Нові вибори мера Харкова були призначені на 31 жовтня 2021 року. Таким чином, майже на рік Терехов отримав адмінресурс для промо себе й своїх ідей. Варто визнати, що час чиновник використав вдало – Терехову вдалося домовитися з владою у Києві (і "спалитися" перед камерами "Схем") та об'єднатися з нею у Харкові (спільні голосування в міськраді та облраді, тісні стосунки з на той час головою ОДА Айною Тимчук). У підсумку "Слуга Народу" та інші всеукраїнські політсили не виставили на вибори небезпечних для Терехова кандидатів.

Терехов на футболі разом з Олександром Ярославським / Фото з телеграм-каналу політика

Єдиним серйозним опонентом залишився лише Михайло Добкін. Втім, справи у колишнього мера кепські. Терехов забронював за собою право на "ватну" риторику (чому вона досі популярна в Харкові) й Добкіну навіть довелося вдавати з себе патріота України.

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У 2021 році Ігор Терехов розвинув дійсно бурхливу діяльність. Він агресивно боровся проти декомунізації та відновлював проспект Жукова, зневажав українську мову, привозив з Палестини благодатний вогонь, відмивав метро, влаштовував власне "велике будівництво", ігнорував пандемію COVID-19, підтримував концерти у дні карантину, "кошмарив" журналістів, ремонтував зоопарк, куди безкоштовно пускав відвідувачів, водив трамвай, увічнював пам'ять Кернеса, воював з власником ринку "Барабашово" та симпатиком Добкіна – нардепом Фельдманом, дружив з олігархом Ярославським та відроджував ФК "Металіст", підтримував олігарха Фукса, який потрапив під санкції РНБО, заглядав на виборців мало не з кожного білборда, дарував незрячим спортсменам книжки, нестримно піарився й розповідав всім, що є справжнім емісаром Кернеса та продовжувачем його справи.

Ігор Терехов з Геннадієм Кернесом / Фото з телеграм-каналу політика

Вибори мера Харкова відбулися 31 жовтня 2021 року. Головними кандидатами називали Ігоря Терехова та Михайла Добкіна, однак саме перший став лідером перегонів, отримавши 50,66% голосів.