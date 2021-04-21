Кнопка не працювала: Терехов висміяв депутатку та виклав це у мережу – відео

У Харківській міській раді на сесії 21 квітня трапилася суперечка між депутаткою Аліною Мустафаєвою та виконувачем обов’язків мера Ігорем Тереховим. У жінки не працювала кнопка голосування. Згодом розмова набрала популярність у мережі.

Відео опублікував у своєму тіктоці Ігор Терехов. Він його підписав "Кнопка не працювала" і наразі в ролика понад 10 тисяч переглядів.

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Діалог Терехова з депутаткою: відео з тіктоку Ihor.Terehov

Чому трапилася суперечка

Мустафаєва вийшла до трибуни та намагалася сказати, що в неї під час голосування не працювала кнопка депутатського пульта.

Однак у неї це не вдалося, оскільки Терехов почав робити ситуацію вкрай "комічною".

Також він сказав, що просто потрібно навчитися користуватися своїми кнопками. На це депутатка обурилась.

У процесі їх діалогу протягом 20 секунд у сесійній залі чувся сміх.

Смішний день у міськраді

Окрім цього випадку, на засіданні були й інші моменти недотримання професійної субординації. Їх всі навіть вирізали та опублікували в ютубі.

Найцікавіші діалоги сесії міськради Харкова 21 квітня: відео "Харків Times"