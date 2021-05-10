Секретар Харківської міської ради, який після смерті Геннадія Кернеса, став тимчасовим очільником міста, Ігор Терехов виступає проти декомунізації. Він заявив, що пам'ятник радянському маршалу Жукову у Харкові стоятиме завжди.

Таку заяву тимчасовий очільник Харкова зробив на урочистостях 9 травня. Його цитату опублікували на сайті міської ради.

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"Великий маршал перемоги"

Ігор Терехов публічно заявив: необхідно розповідати правду про війну і святкувати День перемоги саме 9 травня. У цьому контексті він запевнив: у Харкові завжди стоятиме пам'ятник Жукову, а проспект, який вже втричі перейменовують, таки носитиме ім'я маршала.

Я хочу, щоб всі харків'яни знали, що в місті Харкові стояв, стоїть і буде стояти пам'ятник Георгію Жукову, проспект продовжить носити ім'я великого маршала перемоги і харків'яни будуть відзначати це святе свято саме 9 травня,

– заявив Ігор Терехов.

Нагадаємо, що пам'ятник Жукову у Харкові знесли 2 червня 2019 року. Втім, вже за місяць його відновили. Сприяв цьому вже покійний ексмер Харкова Геннадій Кернес.

Зверніть увагу! За законом про декомунізацію пам'ятник Жукову повинен бути демонтований. А згідно з законом про присвоєння імен, немає правових підстав присвоювати ім’я Жукова будь-якому топоніму.

Хто такий Георгій Жуков? Це радянський полководець, його особистість – дуже неоднозначна. На переконання експертів, він не цінував життя своїх солдатів, вважаючи "гарматним м'ясом".



Український громадський діяч та дисидент Це радянський полководець, його особистість – дуже неоднозначна. На переконання експертів, він не цінував життя своїх солдатів, вважаючи "гарматним м'ясом".Український громадський діяч та дисидент Левко Лук'яненко зазначав , що українців Жуков не шкодував з особливою жорстокістю і був "українофобом".

Декомунізація у Харкові: у чому проблеми