Ігор Додон – молдавський президент та виконувач вказівок Кремля

Ігор Додон постійно конфліктує з Європою, а тим більше перед парламентськими виборами, які заплановані на осінь 2018 року.

Для Додона вибори – спосіб отримати більше влади, впливаючи через своїх депутатів на формування уряду, і змінити конституцію. Головна його мрія – зосередити всю владу в своїх руках, тоді буде простіше виконувати замовлення головних спонсорів із Кремля.

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Ігор Додон народився в 1975 році в гірському селі Садова. В його портфелі наприкінці 90-х років з'явилися дипломи про три вищі освіти. Старт у великій політиці припав на 2000 роки, коли він отримав депутатський мандат у списку комуністів.

У 2005 році за протекцією впливового родича Додону вдасться потрапити до уряду, а згодом отримати посаду міністра економіки і першого віце-прем'єр-міністра. На той момент майбутньому президенту – 31 рік. Таємницю успіху можна розгадати придивляючись поміж рядків офіційної біографії "золотого хлопчика".



Інавгурація президента Молдови

Родича, який допоміг потрапити на політичний олімп – звати Віктор Гайчук. Тепер голова найбільшої ветеранської організації, а наприкінці 90-х років міністр оборони Молдови і голова спостережної місії при НАТО. Там у нього налагоджуються тісні і навіть дружні зв'язки із главою російської спостережної місії – Дмитром Рогозіним. Тим самим, який відповідає за проросійську політику в Молдові та Придністров'ї.

Якщо в Кишиневі новий проєвропейський уряд вважає, що може безоглядно не радитися про асоціацію з ЄС і не отримувати жодних консультацій східних партнерів, на яких зав'язаний весь ринок Молдавії та ії трудова міграція – то вони дуже помиляються,

– заявив Рогозін.

В 2011 році комуністи програють парламентські вибори і Додон втікає з тонучого корабля. Він вступає в соціалістичну партію, яку за рік повністю підпорядковує собі. Вигнані з партії соціалісти-старожили скаржаться на рейдерство. Соціалісти дозволяють собі проєвропейську риторику в очікуванні щедрого фінансування з заходу.

Москва заохочувала свого фаворита. "Роспотребнадзор" зняв ембарго на вина і коньяки із заводів підконтрольних людям близьким до глави соціалістів. Крім того в період, коли він був міністром економіки, Додон не соромиться накидати собі зарплати і премії з Інститута Економіки, Фінансів і Статистики Академії Наук.

Сума не велика, приблизно 500 доларів щомісяця. Але сумарні збитки майбутнього президента державному бюджету сягають 20 тисяч доларів. Які розчиняються у чергових дебатах про майбутнє Молдови. Вибори у 2016 році Додон виграв, використовуючи не лише російські страшилки про ЄС, а й антикорупційну риторику. Проєвропейська більшість скомпроментувала себе корупційними оборудками.



Ігор Додон та Володимир Путін

З 2012 по 2014 роки з кількох молдавських банків вивели майже мільярд доларів. Основним замовником "пограбування століття" називають найвпливовішого бізнесмена країни Влада Плахотнюка, який фінансував проєвропейські партії. Європейські переговорники, які вели підготовку підписання Асоціації з ЄС опускали руки. В такій ситуації Додону було легше отримати президентське крісло.

У Молдові створився олігархічний режим, який нічого не дав громадянам. І більшість громадян почали розуміти, що проєвропейські політики прикриваються цим. Вони отримують допомогу на Заході, а про людей не думають,

– наголосив президент Республіки Молдова Ігор Додон.

Після 2016 року він остаточно перетворився на рупор Москви. Протестує проти урядових рішень, які забороняють російську пропаганду і скасували російський мову як другу державну мову. Звертається до міжнародної спільноти з проханням залишити російських миротворців у Придністров'ї і не міняти їх на сили ООН, хоча Кишинів досі наполягав на депортації росіян із невизнаної республіки.

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Путін подарував новому президенту Молдови особливий подарунок – стару карту, на якій кордони Молдови розходяться на теперішні землі України та Румунії. А той тішився, як дитя забавкою.

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