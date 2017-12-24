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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Ігор Кузьменко зізнався, які стосунки були в його нареченої з Могилевською

12:02, сьогодні 3735 Читать новость на русском
Ігор Кузьменко і Наталія Могилевська
Ігор Кузьменко і Наталія Могилевська / ТСН

Відомий український танцюрист Ігор Кузьменко в одному зі своїх інтерв’ю розповів, що під час проекту "Танці з зірками 2017", в якому він з Наталею Могилевською переміг, його наречена активно спілкувалася зі співачкою.

Про це Кузьменко розповів в інтерв’ю для програми "Світське життя", передає ТСН.

На танцювальному проекті Наталію неодноразово запитували про її стосунки з партнером на паркеті, одна лише зараз стало відомо, що Ігор має наречену. За його словами, через участь у танцювальному шоу "Танці з зірками" вони своє весілля перенесли.

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"Були у нас деякі розбіжності з моєю дівчиною, але вона все розуміла, вона мене підтримувала", – поділився Ігор.


Ігор Кузьменко зі своєю нареченою

Він також додав, що познайомив свою кохану з Наталією.

Вони з Наталею дуже добре дружать. Вона ж повинна була знати, з ким я проводжу час з ранку до вечора кожен день,
– наголосив танцюрист.

Незважаючи на тимчасові непорозуміння з нареченою під час проекту, вони все ж планують весілля. Як зізнався Ігор, вони не планують танцювати весільний танок.

"Ми дуже багато весільних танців ставимо нашим друзям і танцюристам. Оскільки я і моя дівчина займаємося танцями, тому власного весільного номеру з нашого боку не буде", – додав Ігор.

Теги: LifeStyle Музика Наталія Могилевська
Джерело: 24 Канал
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