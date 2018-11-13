За справою щодо нападу та подальшої смерті активістки Катерини Гандзюк без альтернативи застави затриманий екс-помічник нардепа Ігор Павловський. Що про нього відомо та у чому його підозрюють – розбирались журналісти 24 каналу.

Хто такий Ігор Павловський?

Ігор Павловський – помічник депутата від БПП Миколи Паламарчука. Тобто, він був помічником нардепа, допоки його не пов’язали із вбивством активістки з Херсона.

Читайте також: Хто замовив Катю Гандзюк: кого активісти звинувачують у вбивстві та що про них відомо

Ще до цього – він був офіційним помічником нардепа від Партії регіонів Юрія Самойленка. І неофіційним помічником іншого регіонала Олексія Журавка (який, якщо вірити його сторінці у соцмережі зараз проживає у Москві, а якщо вірити активістам – часто буває поміченим на території так званої ДНР).

Читайте також: Хто такі Паламарчук і Павловський, підозрювані у вбивстві Гандзюк

Допомога депутатам – не єдине чим займався Павловський. Згідно з відкритими даними він – заступник громадського формування з охорони громадського порядку "Чорний туман". Організацію створено навесні 2018 року у Новій Каховці. До неї, як заявляють організатори, входять колишні бійці добровольчих батальонів, учасники бойових дій.

Чи дійсно він має кримінальне минуле?

Активісти – завдяки яким правоохоронцям і вдалось затримати Павловського – запевняють, що має. За їхніми даними він і зараз має тісні зв’язки із кримінальним світом. У цих колах він навіть має кличку "Собака".

Як він пов'язаний із депутатом Паламарчуком?

Офіційно – уже ніяк. На наступний день після заяви про можливу причетність Павловського до організації убивства Гандзюк, Паламарчук заявив, що звільнив свого помічника.

З іншого боку, неофіційно, саме Павловський та його "Чорний туман" займаються на Херсонщині "кришуванням" інтересів Паламарчука. До речі, самого Паламарчука громада Херсонщини неодноразово звинувачувала у корупції та рейдерстві сільгосппідприємств.

Як кажуть активісти, Павловський "вже неодноразово світився в комунікації з людьми, які є виконавцями цього вбивства, і який, за фактом, є зв'язковою особою з депутатом Паламарчуком, який є смотрящим за всім, що відбувається під егідою Міністерства внутрішніх справ у Херсонській області".

Справедливості заради зазначимо, що сам Паламарчук називає всі ці заяви та звинувачення повною маячнею.

Яке відношення Павловський має до справи Гандзюк?

Як повідомили у СБУ, Павловському винесено підозру як співучаснику.

Представниця спецслужби додала, що його заарештували лише до 3 грудня, а не на 2 місяці (60 діб), як це зазвичай буває, оскільки завершується термін слідства. Активісти запевняють, що саме Павловський був посередником між організатором і замовником вбивства Гандзюк – зокрема, він передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. При цьому, за їхніми даними, усі п'ятеро підозрюваних у справі про вбивство Гандзюк останні півроку працювали на Павловського, виконуючи його доручення.