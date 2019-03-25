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      Ігор Петрашко: "Авангард" поставляє на зовнішні ринки 50% українських яєць

      70 Читать новость на русском
      Група компаній "Авангард"
      Група компаній "Авангард"

      50% яєць власного виробництва група компаній "Авангард", найбільший в Європі виробник яєць і продуктів з них, поставляє на експорт та продовжує нарощувати базу клієнтів на зовнішніх ринках.

      Про це розповів Ігор Петрашко, заступник генерального директора найбільшого в Україні агрохолдингу Ukrlandfarming, до складу якого входить і "Авангард", в інтерв'ю журналістам сайту Latifundist. "Зараз вже близько 45% йде на експорт, доходимо до 50%. Яєчний порошок в більшій частині поставляємо за кордон. У минулому році експортували 9,5 тис. тонн даної продукції. В цьому році буде більше. Експорт яєць також зростає. Ми не виходимо активно на нові ринки. Правильніше сказати, що ми нарощуємо базу клієнтів. Зараз активно працюємо через наш центр в Дубаї. Не тільки на ринок ОАЕ. Плануємо активно пропрацювати ринок Саудівської Аравії, посилити там свою присутність. Все ж Близький Схід з експорту яєць залишається для нас пріоритетним", – заявив Ігор Петрашко.

      Також, за словами Ігоря Петрашко, "Авангард" продовжує розвивати відносини і з ринками інших країн і регіонів: "Трохи більше намагаємося працювати з Північною Африкою, Єгиптом, Лівією. Що стосується яєчного порошку, то це географія усього світу: Євросоюз, Близький і Далекий Схід. Хочемо відкривати ринки Китаю, Японії, Південної Кореї. У цих країнах інші вимоги щодо якості. Ми пробуємо отримати туди доступ. Розширення географії ринку для нас означає не тільки збільшення обсягів поставки, а й зростання ціни. Оскільки зараз ціни не такі, як нам хотілося б".

      "Авангард" (AVANGARDCO IPL) найбільший виробник яєць і сухих яєчних продуктів в Україні та Європі. До складу компанії входять 19 птахофабрик з виробництва яєць, птахокомплекси повного циклу "Авіс" і "Чорнобаївське", 3 інкубатори, 10 зон підрощування молодняка, 6 комбікормових заводів, 3 склади тривалого зберігання яєць і біогазовий завод. До складу AVANGARDCO IPL також входить завод з виробництва яєчних продуктів "Імперово Фудз", який є одним з найбільш технологічно розвинених об'єктів з переробки яєць на території Європи.

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      Теги: Олег Бахматюк Укрлендфармінг Ukrlandfarming
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