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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Ігор Рептюх на Паралімпіаді-2018 приносить збірній України срібну нагороду

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Ігор Рептюх
Ігор Рептюх / Радіо Свобода

У змаганнях чоловіків з біатлону стоячи, українець Ігор Рептюх приніс збірній України срібну нагороду. Хоча після фінішу претендував і на золоту медаль.

Все вирішилося на останньому колі. Ігор Рептюх після четвертого вогневого рубежу програвав суперникам 10 секунд, але зумів відіграти цей час на трасі. І фінішував першим. Це настільки відібрало сил у спортсмена, що одразу після перетину фінішної лінії, Ігор Рептюх впав знесиленим Але через його коефіцієнт, перемога відійшла до француза. Українець офіційно став другим у цій гонці.

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Ще двоє українців фінішували на 7 та 8 місці.

Варто відзначити, що у Ігоря Рептюха вже є золота медаль на Паралімпіаді-2018.

Таким чином збірна України за четвертий день зібрала повний комплект нагород. До золотої медалі Тараса Радя та бронзової нагороди Людмили Ляшенко Ігор Рептюх додав срібну медаль. Відтак Украна залишається на другому місці у загальнокомандному заліку.

Загалом же після четвертого дня змагань в України 12 нагород: чотири золоті, три срібні та п’ять бронзових медалей.

Теги: Паралімпіада-2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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