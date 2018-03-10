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Ігор Рептюх здобув для України ще одну бронзову медаль на Паралімпіаді-2018

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Ігор Рептюх
Ігор Рептюх / Міжнародний паралімпійський комітет

У змаганнях з біатлону, що відбулися у рамках Паралімпійських ігор 2018 року, а саме у гонці на 7,5 кілометра стоячи, Ігор Рептюх прийшов третім, що дозволило йому вибороти ще одну "бронзу" для збірної України.

Упродовж гонки український спорстмен припустився одного промаху та у підсумку продемонстрував час у 19 хвилин 27,6 секунди. Зауважимо, що це на 46,1 секунди більше, аніж у француза Бенжаміна Дав’єта, який прийшов першим — жодного промаху та 19 хвилин 43,1 секунди. Другим своєю чергою прийшов канадієць Марк Арендз, який фінішував із результатом у 19 хвилин 24,1 секунда (+30,8 секунд) та також жодного разу не схибив.

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Додамо, що серед українців четвертим фінішував Григорій Вовчинський (0 промахів, 19 хвилин 47,7 секунды), дванадцятим — Віталій Ситник (2 промахи, 22 хвилини 13,2 секунди) і п’ятнадцятим — Сергій Романюк (2 промахи, 23 хвилини 45,9 секунди).

Паралімпіада, біатлон, Рептюх, бронза, Україна, Пхьончан
Паралімпіада-2018: Результати біатлонної гонки на 7,5 кілометра серед спортсменів стоячи

Нагадаємо, що першу медаль на Паралімпіаді-2018 для України здобула Людмила Ляшенко, яка прийшла третьою у біатлонній гонці на 6 кілометрів серед спортсменок стоячи.

Теги: Новини України Паралімпіада-2018 Новини спорту Паралімпійські ігри Новини біатлону Канада Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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