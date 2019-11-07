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      Рейдертсво та зв'язок з Росією: що відомо про бізнесмена Ігоря Сала, якого підірвали в Києві

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      Ігор Сало - замах і підрив авто в Києві 06.11.2019: що про нього відомо
      У Києві підірвали російсько-українського бізнесмена Ігоря Сала: що про нього відомо / Соцмережі

      За інформацією ЗМІ внаслідок підриву авто, що стався увечері 6 листопада на Житомирській трасі у Києві, постраждав столичний бізнесмен Ігор Сало, натомість його охоронець загинув. Відомо, що Сало – російсько-український бізнесмен і є директором великої фармацевтичної компанії. Детальніше про Ігоря Сала – читайте далі.

      Хто такий Ігор Сало

      Підприємця пов’язують з харківської фармакологічної групою "Здоров’я", куди входили три заводи у Харкові ("Здоров’я", "Здоров’я народу", "Дослідний завод Державного наукового центру лікарських засобів") і завод у Києві "Фармекс". Також є інформація про його зв’язки з аграрним сектором України. Спершу він займався будівельним бізнесом.

      Детальніше про інцидент! Мотоцикліст кинув вибухівку в автомобіль у Києві: є жертви, багато постраждалих – фото і відео

      Сало, замах, підрив, Київ, Житомирська траса, Литовченко
      Ігор Сало та Влада Литовченко 

      Народився Сало у невеликому селі Балаклея Харківської області. Закінчив Харківський фармацевтичний інститут. Службу в армії проходив у Східній Німеччині, а посприяв у цьому його дядько. Розпочинав свою бізнес-кар’єру Ігор Сало у Росії (фармацевтичний бізнес і енергетика), зокрема в Москві, тому ЗМІ його називають московським бізнесменом. Проте, не здобувши суттєвих успіхів у російській столиці, за деякий час він все ж повернувся на батьківщину, пише "Обозреватель".

      В Україні до 2010 року Салу вдалося отримати потрібні знайомства. Зокрема, завдяки близьким взаєминам з Міс Україна-1995 Владою Литовченко йому вдалося потрапити в "богемну тусовку". Річ у тім, що Литовченко була подругою Наталі Бакай, дружини чиновника-втікача Ігоря Бакая.

      Що відомо про Ігоря Бакая? Це колишній очільник Нафтогазу та колишній керівник Державного управління справами. Втік до Росії у 2004 році, а в 2005-му отримав російський паспорт. В Україні його оголосили у розшук. Тут його підозрювали незаконному продажі державної нерухомості. Також Бакая та інших службових осіб ДУСу підозрювали у безоплатному використанні авіатехніки підприємства "Україна" на суму понад 1 мільйон гривень.

      У 2017 році Бакая у Росії затримали тутешні правоохоронці. Йому інкримінують неповернення великих кредитів на кілька мільярдів рублів, які він брав як у приватних осіб, так і у банківських структур. Збиток від таких дій оцінюють в 630 мільйонів рублів.

      У підсумку серед знайомих Сала, окрім Бакая, опинилися ще представники "Партії Регіонів", міністри, наприклад, колишній керівник МВС Микола Білоконь, а також син екс-генпрокурора Віктора Пшонки – Артем, якому також закидають участь у багатьох незаконних схемах.

      За інформацією ЗМІ, Сало має аж 8 паспортів різних держав, зокрема й російський. У березні 2019 року ЗМІ повідомляли, що він покинув Україну. 

      Сало, замах, підрив, Київ, Житомирська траса, російський паспорт

      Сало, замах, підрив, Київ, Житомирська траса, російський паспорт
      Російський паспорт Ігора Сала 

      Рейдерські захоплення

      За даними ресурсу "Антикор", бізнесмена підозрюють у кількох рейдерських захопленнях українських підприємств. Першими з них стали будівельні компанії "Елітуніверсалсервіс", "СІМП" і "Електропівденмонтаж" (їх він забрав для того, щоб "кидати" довірливих люде, охочих обзавестися житлом в новобудовах). Також були спроби рейдерства на:

      • завод "Індар" (виробництво інсуліну),
      • Межиріцький вітамінний завод,
      • агрохолдинг "Агрейн" (свинарство та обробка 130 тисяч гектарів земель у п'яти областях України, на своєму балансі має чотири елеваторні комплекси потужністю 330 тисяч тонн),
      • Ладижинський спиртзавод "Екстра". 

      Щоправда, здебільшого здобував Сало фірми не силою, а за допомогою юристів, які переписували власників. Зокрема, на чолі державного підприємства "Укрмедпром" йому через зв'язки вдалося поставити свого юриста Тетяну Ткачик. "Укрмедпрому" підпорядковувалися всі державні підприємства фармацевтичної галузі, і таким чином Сало отримав контроль над цілим напрямком цього бізнесу в Україні.

      Корупційні "вугільні" схеми

      В корупційні схеми тодішніх чиновників ввів Сала власне його друг Бакай. Таким чином, Сало потрапив і у сферу продажу вугілля. "Антикор" пише, що у незаконних схемах допомагали Салу вищезазначений Бакай, ексміністр енергетики Ігор Насалик і помічник бізнесмена Сергій Трегубенко, щоправда останній лише виконував накази посередника.

      Зверніть увагу! Підрив авто у Києві міг бути замахом на бізнесмена, – ЗМІ

      Сало, замах, підрив, Київ, Житомирська траса
      Ігор Сало 

      У 2016 році детективи НАБУ провели обшуки в офісі Тригубенка. Тоді вони шукали документацію, пов'язану із закупівлею вугілля з шахти "Краснолиманська" за зниженою ціною в 850 гривень за 1 тонну (ринкова вартість становить близько 1,5 тисячі гривень за тонну). За цією схемою вугілля купували на окупованих територіях Донбасу, а потім в нашу країну воно йшло через російські митні пункти. Перевірки детективів НАБУ в офісному центрі "Парус" в Києві, де і розмістив своїх помічників Тригубенко, виявили ще й те, що приміщення належали Ігорю Салу. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Вибух Новини Києва Кримінальні новини Жертви Бізнес
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