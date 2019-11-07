Рейдертсво та зв'язок з Росією: що відомо про бізнесмена Ігоря Сала, якого підірвали в Києві

За інформацією ЗМІ внаслідок підриву авто, що стався увечері 6 листопада на Житомирській трасі у Києві, постраждав столичний бізнесмен Ігор Сало, натомість його охоронець загинув. Відомо, що Сало – російсько-український бізнесмен і є директором великої фармацевтичної компанії. Детальніше про Ігоря Сала – читайте далі.

Хто такий Ігор Сало

Підприємця пов’язують з харківської фармакологічної групою "Здоров’я", куди входили три заводи у Харкові ("Здоров’я", "Здоров’я народу", "Дослідний завод Державного наукового центру лікарських засобів") і завод у Києві "Фармекс". Також є інформація про його зв’язки з аграрним сектором України. Спершу він займався будівельним бізнесом.

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Ігор Сало та Влада Литовченко

Народився Сало у невеликому селі Балаклея Харківської області. Закінчив Харківський фармацевтичний інститут. Службу в армії проходив у Східній Німеччині, а посприяв у цьому його дядько. Розпочинав свою бізнес-кар’єру Ігор Сало у Росії (фармацевтичний бізнес і енергетика), зокрема в Москві, тому ЗМІ його називають московським бізнесменом. Проте, не здобувши суттєвих успіхів у російській столиці, за деякий час він все ж повернувся на батьківщину, пише "Обозреватель".

В Україні до 2010 року Салу вдалося отримати потрібні знайомства. Зокрема, завдяки близьким взаєминам з Міс Україна-1995 Владою Литовченко йому вдалося потрапити в "богемну тусовку". Річ у тім, що Литовченко була подругою Наталі Бакай, дружини чиновника-втікача Ігоря Бакая.

Що відомо про Ігоря Бакая? Це колишній очільник Нафтогазу та колишній керівник Державного управління справами. Втік до Росії у 2004 році, а в 2005-му отримав російський паспорт. В Україні його оголосили у розшук. Тут його підозрювали незаконному продажі державної нерухомості. Також Бакая та інших службових осіб ДУСу підозрювали у безоплатному використанні авіатехніки підприємства "Україна" на суму понад 1 мільйон гривень.



У 2017 році Бакая у Росії затримали тутешні правоохоронці. Йому інкримінують неповернення великих кредитів на кілька мільярдів рублів, які він брав як у приватних осіб, так і у банківських структур. Збиток від таких дій оцінюють в 630 мільйонів рублів.

У підсумку серед знайомих Сала, окрім Бакая, опинилися ще представники "Партії Регіонів", міністри, наприклад, колишній керівник МВС Микола Білоконь, а також син екс-генпрокурора Віктора Пшонки – Артем, якому також закидають участь у багатьох незаконних схемах.

За інформацією ЗМІ, Сало має аж 8 паспортів різних держав, зокрема й російський. У березні 2019 року ЗМІ повідомляли, що він покинув Україну.



Російський паспорт Ігора Сала

Рейдерські захоплення

За даними ресурсу "Антикор", бізнесмена підозрюють у кількох рейдерських захопленнях українських підприємств. Першими з них стали будівельні компанії "Елітуніверсалсервіс", "СІМП" і "Електропівденмонтаж" (їх він забрав для того, щоб "кидати" довірливих люде, охочих обзавестися житлом в новобудовах). Також були спроби рейдерства на:

завод "Індар" (виробництво інсуліну),

Межиріцький вітамінний завод,

агрохолдинг "Агрейн" (свинарство та обробка 130 тисяч гектарів земель у п'яти областях України, на своєму балансі має чотири елеваторні комплекси потужністю 330 тисяч тонн),

Ладижинський спиртзавод "Екстра".

Щоправда, здебільшого здобував Сало фірми не силою, а за допомогою юристів, які переписували власників. Зокрема, на чолі державного підприємства "Укрмедпром" йому через зв'язки вдалося поставити свого юриста Тетяну Ткачик. "Укрмедпрому" підпорядковувалися всі державні підприємства фармацевтичної галузі, і таким чином Сало отримав контроль над цілим напрямком цього бізнесу в Україні.

Корупційні "вугільні" схеми

В корупційні схеми тодішніх чиновників ввів Сала власне його друг Бакай. Таким чином, Сало потрапив і у сферу продажу вугілля. "Антикор" пише, що у незаконних схемах допомагали Салу вищезазначений Бакай, ексміністр енергетики Ігор Насалик і помічник бізнесмена Сергій Трегубенко, щоправда останній лише виконував накази посередника.

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Ігор Сало

У 2016 році детективи НАБУ провели обшуки в офісі Тригубенка. Тоді вони шукали документацію, пов'язану із закупівлею вугілля з шахти "Краснолиманська" за зниженою ціною в 850 гривень за 1 тонну (ринкова вартість становить близько 1,5 тисячі гривень за тонну). За цією схемою вугілля купували на окупованих територіях Донбасу, а потім в нашу країну воно йшло через російські митні пункти. Перевірки детективів НАБУ в офісному центрі "Парус" в Києві, де і розмістив своїх помічників Тригубенко, виявили ще й те, що приміщення належали Ігорю Салу.