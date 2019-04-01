Феномен Смешка: за кого несподівано проголосували 6% українців

31 березня по всій Україні, крім окупованих територій Донбасу та Криму, відкрились виборчі дільниці. Ми обирали президента у першому турі, однак жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів. Поза трійкою лідерів, як показали перші результати, виявилося чимало сюрпризів.

Один з них – кандидат у президенти Ігор Смешко. Він несподівано для багатьох посідає доволі високу позицію, зібравши, за прогнозами національного екзит-полу, більше 6% голосів українців.

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У тому, хто такий Смешко та чому цьому кандидату, про якого до початку цього року мало хто пам’ятав, віддали стільки голосів під час президентських виборів 2019 року – читайте далі.

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Хто такий Смешко?

Кандидат у президенти України. Результат голосування за якого виявився несподівано високим.

Має військову освіту. Кар'єру почав із військової служби у частинах протиповітряної оборони Групи радянських військ у Німеччині.

У 1992 році став відповідальним секретарем Експертної наукової ради Міністерства оборони України. Був військовим, військово-морським, військово-повітряним аташе, аташе з питань оборони України у США. Потім – очолив Комітет з питань розвідки при президентові України. У 1997 році став начальником Головного управління розвідки Міноборони України. З 2002 року був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Через рік став головою Служби безпеки України під час президентства Леоніда Кучми.

Політичну кар'єру Смешко почав з 2004 року на посаді члена Наглядової ради Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна – дітям". Був членом Координаційного комітету боротьби з корупцією та організованою злочинністю при президентові України. Очолював Центр стратегічних досліджень та аналізу.

Очолив Всеукраїнську громадську організацію "Сила і Честь", яка згодом стала політичною партією і взяла участь у позачергових виборах до Верховної Ради у 2014 році. Правда, не дуже вдало – набравши всього 0,08% голосів виборців.

На початку президентства Порошенка у 2014 році був радником президента України і головою Комітету з питань розвідки при президентові. Через рік був звільнений з посади радника президента і призначений позаштатним радником глави держави, яким виступав аж до початку 2019 року.

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Звідки він взявся у кандидатах у президенти?

Самовисунувся. У січні 2019 року Смешко заявив, що складає повноваження радника президента. При цьому звинуватив Порошенко в тому, що глава держави не захотів використовувати його досвід у своїй роботі.

Подальший розвиток подій довкола Смешка був схожий на заздалегідь спланований сценарій. Наступного ж дня після його відставки телеведучий Дмитро Гордон опублікував відеозвернення, у якому закликав Смешка піти у президенти. За словами журналіста, Смешко є нібито саме тією людиною, яка може врятувати Україну. Смешко виступив із відповідною заявою того ж дня в авторській програмі Гордона та урочисто повідомив, що дійсно вирішив балотуватися на пост президента.

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Що про нього відомо?

Що він – типовий силовик. Крім того, пов'язаний із скандалами, найгучніший з яких – отруєння третього Президента Віктора Ющенка.

У 2004 році з’явилися чутки про те, що Смешко був нібито причетний до отруєння діоксином тодішнього кандидата у президенти. Казали, ніби саме він запросив Ющенка на вечерю, де його отруїли. При цьому сам Смешко запевняє, що фатальну вечерю ініціювало найближче оточення Ющенка – Жванія і Безсмертний. "На сьогоднішній день юридично не визнаний факт отруєння, проти когось Генпрокуратура не висунула звинувачень", – сказав він. Заради справедливості зазначимо, що дійсно у цій історії все настільки закаламучено, що опиратись виключно на чутки, аби робити висновки, дійсно не варто.

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Він не бідний. У своїй декларації за 2017 рік політик вказав і тисячі квадратних метрів земельних ділянок на Київщині та Львівщині, дещо скромніші земельні ділянки на Черкащині. Має будинок у Музичах на 406 квадратних метрів, квартиру в Києві на 37,7 квадратних метра та квартиру в Києві на 317 квадратних метрів і ще два недобудованих будинки під Києвом. Крім того, він взяв у іпотеку базу відпочинку на 2 тисячі 269 квадратних метрів у Рибаківці на Миколаївщині та землю на 12 тисяч 960 квадратних метрів там же.

Щодо грошей Смешка – то за рік він отримав 249 тисяч 120 гривень пенсії, 12 тисяч 566 гривень зарплати за роботу професором у КНУ імені Тараса Шевченка та 94 тисячі 920 гривень відсотків від банківських вкладів. Смешко тримає 270 тисяч доларів у готівці. Ще 121 тисячу 806 тисяч доларів, 9 тисяч 341 гривню та 112 тисяч 985 євро політик зберігає у банку. Майно та статки його дружини – теж цікава історія, але не настільки цікава, аби приділяти їй забагато уваги.

Чому за нього голосували українці?

Сам Смешко переконаний, що через те, що він – нове політичне обличчя. З огляду на його біографію – він скоріше добре забуте старе обличчя української політики, яке з 2005 року практично не з’являлось у політичній площині. Але цього виявилось цілком достатньо, щоб справити враження на ту частину аудиторії, яка усвідомлює свій запит на сильного та досвідченого управлінця. І, при цьому, не надто довіряє більш впізнаваним політикам і не вірить в успіх того ж Володимира Зеленського.

При цьому, політологи впевнено вважають Смешка технічним кандидатам – хтось від Порошенка, хтось – кремлівською технологією. Хоча, з огляду на його щільну співпрацю із чинним главою держави, версія про технічного кандидата Порошенка, який мав відтягти на себе частину голосів від тих же Юлії Тимошенко, Анатолія Гриценка, Олега Ляшка чи Валентина Наливайченка. При цьому сам Смешко запевняє, що не є технічним і бідкається, що не бачить, із ким би він вважав можливим об’єднатись.

Крім того, це означає, що передвиборчі технології змінюються і те, що робили передвиборчі штаби Петра Порошенка чи Юлії Тимошенко, аби схилити електорат на свою користь, більше не працює. А от грамотно створений медійний образ, як, наприклад, у Смешка чи Зеленського, цілком може завоювати симпатії українців.

Чому це несподіванка?

Тому що від технічного кандидата такого результату ніхто не очікував. Тому що під час проведення соціологічних досліджень йому не приділяли належної уваги. Тому що бажання притоку "свіжої крові" до української політики серйозно недооцінили на різних рівнях.

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