Ігор Терехов офіційно став мером Харкова

На засіданні Харківської міської ради 11 листопала Ігоря Терехова офіційно оголосили новим мером міста. Перед тим місцеві депутати проголосували за те, щоб позбавити його повноважень секретаря ради.

Харків'яни вже офіційно отримали нового мера. Оголосила його голова ТВК Олена Матвієнко на сесії міськради. Після того Терехов склав присягу.

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Привітати новопризначеного мера приїхали народні депутати Вадим Новинський та Дмитро Шенцев.

Що відомо про обрання Терехова мером

Для того, щоб зареєструвати Терехова мером, депутати мусили усунути його з посади секретаря міської ради. Відповідне розпорядження підписав сам новообраний мер.

Голосування відбулося анонімно. У ньому взяли участь 69 депутатів з 84-ох. Проголосували "за" 63 чиновники.

. Кандидатуру Терехова на виборах міського голови підтримали 146 240 харків'ян , що становить 50,66% виборців. Він випередив свого суперника Михайла Добкіна на понад 64 тисяч голосів.

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Кар'єру у мерії політик почав ще у 2010 році. Спершу він обіймав посаду заступника міського голови, а у вересні 2015 року Терехов став першим заступником мера.

Секретарем міської ради політика призначили 9 грудня 2020 року – після подання тодішнього мера Геннадія Кернеса. Зауважимо, воно надійшло в електронному вигляді, оскільки очільник мерії перебував на лікуванні у Німеччині.

До речі, на виборах Терехов подавався від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків".