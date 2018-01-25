Ігоря Плотницького арештували, – російські ЗМІ
Колишнього ватажка терористичної "ЛНР" Ігоря Плотницького заарештували.
Про це повідомляє "Росбалт" із посиланням на співробітника донецького "МГБ".
У Росії його начебто затримали за "спробу здачі Донбасу". Зазначається, що після так званого перевороту у псевдореспубліці Плотницький до останнього перебував у Луганську і навіть не робив спроби втекти.
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Але 23 листопада його з кількома іншими спільниками під конвоєм доставили на пункт пропуску "Ізварине", а далі передали російській ФСБ. Зараз усі вони начебто перебувають під вартою в Росії.
Водночас поки що офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Нещодавно у Службі безпеки України повідомили, що Плотницький перебуває на території Росії.