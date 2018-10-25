"Ігри нескорених": український призер розповів про "закулісся" змагань

Українська збірна продовжує збирати нагороди на Іграх Нескорених в Австралії. Сьогодні, 25 жовтня, вранці срібну медаль з метання диску здобув Юрій Дмитренко. А от вчора був справді врожайний день, наші ветерани вибороли аж 7 медалей: 5 срібних і 2 бронзових у змаганнях з пауерліфтингу, плавання та індивідуальних запливах. Богдан Оксентюк приніс нашій команді аж 2 медалі.

Про перемоги на змаганнях у прямому ефірі 24 каналу розповів призер "Ігор нескорених" Богдан Оксентюк.

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"Все добре. Те завдання, яке перед нами ставив тренер, ми виконали. Якоїсь перемоги грандіозної не відчуваю (сором'язливо усміхається, – 24 канал). Все класно, все подобається, супер", – описав стан української збірної Богдан.



Призер "Ігор нескорених" Богдан Оксентюк/TetianaTymofiiva photo



Фінал з плавання, українська команда/TetianaTymofiiva photo

За його словами, доволі складно описати, що ж було найважчим етапом під час змагань.

Напевно, цей момент, коли треба пливсти, треба показувати результати – і, напевно, воно на тебе трішки давить. Був такий моральний трохи дискомфорт, але всі хлопці справились,

– зазначив призер Оксентюк.

Він додав, що серед змагань залишилась легка атлетика: "Завтра фінали на 400 метрів, 1500 метрів, штовхання ядра. Стрільба з лука також на завтра. Надіюсь, будуть також медалі. Розраховуєм на гарні результати", – підсумував учасник "Ігор нескорених".

Нагадаємо, до цього на Invictus Games два золота українці виграли у дисципліні веслування на тренажерах, також золоту нагороду з пауерліфтингу у середній вазі здобув український ветеран Олександр Гавриленко.