"Ігри Нескорених": українці вибороли ще одну медаль

Сьогодні, 24 жовтня, ветеран АТО, учасник національної збірної Invictus Games у Сіднеї Євген Олексенко виборов срібну медаль з пауерліфтингу.

Про це на своєму сайті повідомляє Міністерство оборони України.

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Євген Олексенко брав участь в боях біля ДАПу, під Пісками, Опитним, Водяним в період з 2015 по 2016 роки. Ще до війни на Сході України займався пауерліфтингом.



Євген Олексенко, учасник національної збірної Invictus Games

"Євген поїхав до Сіднею, аби знову принести користь своїй країні. Та на цей раз не на полі бою, а на спортивній арені. І його мрія здійснилася, сьогодні на змаганнях Invictus Games він виборов срібну медаль з пауерліфтингу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до цього на Invictus Games два золота українці виграли у дисципліні веслування на тренажерах.

Що таке "Ігри Нескорених"?Міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які у 2014 році заснував британський принц Гаррі. Мета змагань – честь військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров'я під час військової служби.