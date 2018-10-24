19:04
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      "Ігри Нескорених": українці вибороли ще одну медаль

      221 Читать новость на русском
      Євген Олексенко
      Євген Олексенко / Ярослава Матвієнко

      Сьогодні, 24 жовтня, ветеран АТО, учасник національної збірної Invictus Games у Сіднеї Євген Олексенко виборов срібну медаль з пауерліфтингу.

      Про це на своєму сайті повідомляє Міністерство оборони України.

      Читайте також: Збірна України виграла третє золото на Іграх Нескорених

      Євген Олексенко брав участь в боях біля ДАПу, під Пісками, Опитним, Водяним в період з 2015 по 2016 роки. Ще до війни на Сході України займався пауерліфтингом.

      Євген Олексенко
      Євген Олексенко, учасник національної збірної Invictus Games

      "Євген поїхав до Сіднею, аби знову принести користь своїй країні. Та на цей раз не на полі бою, а на спортивній арені. І його мрія здійснилася, сьогодні на змаганнях Invictus Games він виборов срібну медаль з пауерліфтингу", – йдеться у повідомленні.

      Нагадаємо, до цього на Invictus Games два золота українці виграли у дисципліні веслування на тренажерах.

      Що таке "Ігри Нескорених"?Міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які у 2014 році заснував британський принц Гаррі. Мета змагань – честь військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров'я під час військової служби.

      Теги: Новини України Спорт Ігри нескорених
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 24 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Українка Ольга Саладуха завоювала срібну нагороду з легкої атлетики
       2 червня 2013 , 13:32
      Цуренко покидає відкритий чемпіонат Китаю з тенісу
       28 вересня 2013 , 12:41
      Українець став найкращим в Чечні
       12 вересня 2014 , 21:39
      Російський коментатор: Ярмоленко зараз сильніший від будь-якого футболіста з Росії
       4 квітня 2015 , 13:16
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук