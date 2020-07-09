IKEA готує відкриття першого магазину в Україні: де і коли
Шведський меблевий гігант IKEA вже втретє пробує відкрити свій магазин в Україні. Цього разу вони готують приміщення в київському ТРЦ Blockbuster Mall.
Про це виданню НВ повідомили директор мережі магазинів і два директори торгових центрів. Як відомо, відкриття планується на жовтень-листопад 2020 року.
До слова IKEA в Україні: 10 фактів про шведського меблевого гіганта
За словами директора мережі магазинів, площа майбутнього приміщення IKEA займатиме 5 тисяч квадратних метрів торгового центру. Однак пресслужба IKEA цю інформацію коментувати відмовляється.
ІКЕА в Україні: що відомо
- На появу меблевого гіганта Україна чекає ще з 2017 року. Тоді компанія оголосила про наміри вийти на український ринок.
- 14 травня IKEA запустила замовлення товарів в Україні через інтернет-магазин.
- Однак відкриття фізичного магазину постійно переносилось. Спершу повідомлялось, що він з'явиться у Києві на території торгово-розважального комплексу Ocean Mall. Датою відкриття нового ТРЦ називали 1 вересня 2019 року.
- Пізніше стало відомо, що відкриття першої в Україні IKEA відкладається на невизначений термін і також змінюються умови виходу шведського меблевого гіганта на український ринок.