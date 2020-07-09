Шведський меблевий гігант IKEA вже втретє пробує відкрити свій магазин в Україні. Цього разу вони готують приміщення в київському ТРЦ Blockbuster Mall.

Про це виданню НВ повідомили директор мережі магазинів і два директори торгових центрів. Як відомо, відкриття планується на жовтень-листопад 2020 року.

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За словами директора мережі магазинів, площа майбутнього приміщення IKEA займатиме 5 тисяч квадратних метрів торгового центру. Однак пресслужба IKEA цю інформацію коментувати відмовляється.

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