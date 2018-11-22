IKEA дозволила безпритульним собакам "зимувати" у своїх магазинах: милі фото

Керівництво IKEA в італійському місті Катанія вирішило допомогти безпритульним чотирилапим пережити зимову холоднечу.

Тепер тварини можуть безперешкодно зайти в магазин і погрітися у негоду на вітринних килимах.

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Такий жест викликав захоплення у користувачів соцмереж. Вони активно поширюють фото із собаками-відпочивальниками в IKEA.

Крім того, співробітники магазину меблів не тільки не дають замерзнути тваринам, а й підгодовують їх. До цієї справи долучаються також покупці. Деякі навіть забирають собак додому.

Як пише "Громадське", шведська мережа відома своєю позицією у боротьбі за права тварин. Раніше вона розмістила в магазинах банери із закликом брати тварин з притулків.

До слова, шведський меблевий гігант IKEA підтвердив відкриття першого магазину в Україні у Києві влітку 2019 року. Новина про це з’явилась у мережі 11 вересня. Вже 12 вересня цю інформацію підтвердив мер Києва, а прихід IKEA на український ринок особисто привітав Петро Порошенко. Відомо, що перший магазин IKEA в Україні відкриється у столичному ТРЦ Ocean Mall.