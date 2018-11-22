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      IKEA дозволила безпритульним собакам "зимувати" у своїх магазинах: милі фото

      1129 Читать новость на русском
      Тепер безпритульні собаки можуть зимувати в IKEA
      Тепер безпритульні собаки можуть зимувати в IKEA / Соцмережі

      Керівництво IKEA в італійському місті Катанія вирішило допомогти безпритульним чотирилапим пережити зимову холоднечу.

      Тепер тварини можуть безперешкодно зайти в магазин і погрітися у негоду на вітринних килимах. 

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      #Ikea #dog #love #halloween ️

      Допис, поширений Giorgio E Monica Scalone (@gscalone82)

      Такий жест викликав захоплення у користувачів соцмереж. Вони активно поширюють фото із собаками-відпочивальниками в IKEA. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Adoro gli svedesi per questo: con Ikea anche i randagi hanno una casa ️

      Допис, поширений Vale.Ant (@valeria_antipatico)

      Крім того, співробітники магазину меблів не тільки не дають замерзнути тваринам, а й підгодовують їх. До цієї справи долучаються також покупці. Деякі навіть забирають собак додому. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #ikea

      Допис, поширений Alessandro (@axellcriss)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Perchè un cane sceglie di vivere in un centro commerciale?

      Допис, поширений Valeria Sanfilippo (@phvaleriasanfilippo)

      Як пише "Громадське", шведська мережа відома своєю позицією у боротьбі за права тварин. Раніше вона розмістила в магазинах банери із закликом брати тварин з притулків.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #Ikea#catania#cani#accoglienza#

      Допис, поширений margherita sgroi (@margheritasgroi)

      До слова, шведський меблевий гігант IKEA підтвердив відкриття першого магазину в Україні у Києві влітку 2019 року. Новина про це з’явилась у мережі 11 вересня. Вже 12 вересня цю інформацію підтвердив мер Києва, а прихід IKEA на український ринок особисто привітав Петро Порошенко. Відомо, що перший магазин IKEA в Україні відкриється у столичному ТРЦ Ocean Mall.

      Теги: Курйозні новини світ тварин IKEA
      Джерело: 24 канал
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