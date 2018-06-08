IKEA готує до випуску розумні колонки: з’явились фото прототипу

Компанія IKEA готує до випуску власні розумні колонки, які матимуть назву Symfonisk. Проект розробляють спільно з виробником аудіосистем Sonos.

Про це пише gadgetrio.us.

Прототип колонки компанія представила на конференції IKEA Democratic Design Days. Щоправда, це був лише макет, в роботі колонки так і не показали публіці.

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Відомо також, що прилад буде сумісний з іншими ґаджетами для розумного будинку від IKEA, наприклад пристроями, що контролюють освітлення, а також іншими динаміками виробництва Sonos.

Пристрій надійде в продаж влітку 2019 році. Ціну Symfonisk поки не повідомляють.

Це лише прототип

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