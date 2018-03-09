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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

IKEA представили предмети для домашніх вечірок

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IKEA представили предмети для домашніх вечірок
IKEA представили предмети для домашніх вечірок / 24 Канал

Скандинавська корпорація IKEA оголосила про запуск лінійки музичної техніки, за допомогою якої любителі вечірок зможуть зробити відповідну атмосферу у своєму помешканні.

В Instagram шведського виробника меблів можна побачити тизер майбутньої серії Frekvens ("Частота"). Над створенням нової лінійки IKEA працювали в колаборації з шведською компанією Teenage Engineering, що спеціалізується на виробництві музичного обладнання та аудіотехніки.

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У серію Frekvens увійдуть такі продукти, як вініловий програвач, спеціальне освітлення для вечірок та інші елменети, які допоможуть влаштувати гарну музичну вечірку, де б ви не знаходилися. Планується, що лінійка музичної техніки від IKEA буде доступна в магазинах по всьому світу з лютого 2019 року.

Нагадаємо, шведська торгова мережа меблів IKEA планує відкрити свій перший магазин в Україні вже у 2018 році. Компанія дуже обережно ставиться до публічних заяв про вихід на український ринок. Прогнозується, що станеться це протягом одного-двох років.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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