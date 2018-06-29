IKEA спільно із NASA готує "космічні" меблі

Компанія IKEA спільно із дослідницьким відділом Марса з NASA підготує нову колекцію під назвою RUMTID або spacetime (простір-час). Ці меблі призначені для невеликих квартир.

Про це пише hypebeast.com.

Так, у переліку продукції – модульні меблі, виготовлені із переробленого сміття, світильники та очищувачі повітря. До речі, із цих модульних меблів можна буде побудувати все що завгодно – ліжка, шафи, стільці і так далі.

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За задумом розробників, такі меблі допоможуть вирішити проблему із обмеженим простором у маленьких квартирах.

Ці "космічні" меблі мають надійти у продаж в 2020 році і будуть доступні у всіх магазинах IKEA. Сподіваємось, до того часу хоч один магазин корпорації нарешті з'явиться і в Україні.

Меблі від IKEA

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